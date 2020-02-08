Серия А. «Сампдория» в гостях одержала волевую победу над «Торино», Рамирес оформил дубль

В 23-м туре Серии А «Торино» дома уступил «Сампдории».
В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи туринцы открыли счет. Однако затем Гастон Рамирес сделал дубль, а после удаления Армандо Иццо Фабио Квальярелла реализовал пенальти.
«Торино» проиграл в чемпионате в четвертый раз подряд.
Чемпионат Италии. 23-й тур.
Торино – Сампдория – 1:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Верди, 56; 1:1 – Рамирес, 70; 1:2 – Рамирес, 75; 1:3 – Куальярелла, 79 (пенальти)
Удаление: Иццо, 78.
Источник: Бомбардир.ру