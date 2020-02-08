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  • Серия А. «Сампдория» в гостях одержала волевую победу над «Торино», Рамирес оформил дубль

Серия А. «Сампдория» в гостях одержала волевую победу над «Торино», Рамирес оформил дубль

8 февраля 2020, 21:56

В 23-м туре Серии А «Торино» дома уступил «Сампдории».

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине встречи туринцы открыли счет. Однако затем Гастон Рамирес сделал дубль, а после удаления Армандо Иццо Фабио Квальярелла реализовал пенальти.

«Торино» проиграл в чемпионате в четвертый раз подряд.

Чемпионат Италии. 23-й тур.

Торино – Сампдория – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Верди, 56; 1:1 – Рамирес, 70; 1:2 – Рамирес, 75; 1:3 – Куальярелла, 79 (пенальти)

Удаление: Иццо, 78.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Сампдория Торино Рамирес Гастон
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