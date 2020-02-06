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  • El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»

El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»

6 февраля 2020, 17:43
9

По информации El Chiringuito TV, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет серьезных изменений в структуре клуба.

Капитан «Барсы» желает отставки президента клуба Жозепа Бартомеу. Также Месси видит на месте главного тренера бывшего полузащитника каталонцев Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд».

  • Сейчас с «Барселоной» работает Кике Сетьен, который пришел в команду 14 января.
  • Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
  • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

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Источник: El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Барселона Месси Лионель Хави Бартомеу Жозеп
Комментарии (9)
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portero
1581000488
А что есть такая процедура, как досрочная отставка и перевыборы? Месси играть должен, а если он полез рулить, то команде звиздец....
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Barçist
1581001910
Да не слушайте вы этих неумных людей.Полезло всякое,его прогнозы по переходам все мимо.Иначе придётся Хави воровать и под дулом заставлять работать тренером,а выборы Барто в следующем году.
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Saracen Jr
1581005379
в этой ситуации очень жаль сетьена, которого либо не по делу выпрут ради хави, либо который потеряет лидера команды
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Бухбух
1581007385
Барсе лучше самого Месси продать пока есть спрос. Если это произойдет, то Барса будет сильнее выглядеть, чем щас.
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Алексей новый
1581009547
Команде нужен перезапуск и Месси это чувствует изнутри.
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Cules2013
1581010954
Типичные слухи. Ежегодно по 150 решений приписывают Месси, а на практике из них сбывается от силы 2-3, и не по причине действий Месси. Вот и вся цена этим вбросам. Отставки Бартомеу хотят очень многие и давно, но регламент непростой. Импичмент его обломился. Уже пытались, относительно недавно. По поводу Хави - он и сам сказал, что в ближайшие пару лет он ещё будет не готов для такой серьёзной должности + куча разных доп моментов, в т.ч. и то, что он, скорее всего, не хочет работать под началом Бартомеу и тренировать своих старых друзей по клубу. Подождёт, когда пройдут выборы и состав обновится. И он прав - не его сейчас время, да и тренерским талантом он пока в Катаре не блещет.
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zigbert
1581015061
Неудачные игры Барселоны и могут породить всевозможные слухи.
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