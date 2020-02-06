El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»

По информации El Chiringuito TV, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет серьезных изменений в структуре клуба.
Капитан «Барсы» желает отставки президента клуба Жозепа Бартомеу. Также Месси видит на месте главного тренера бывшего полузащитника каталонцев Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд».
- Сейчас с «Барселоной» работает Кике Сетьен, который пришел в команду 14 января.
- Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
- В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.
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Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры
Источник: El Chiringuito TV
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