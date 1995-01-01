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    El Chiringuito: Месси хочет отставки Бартомеу и назначения Хави главным тренером «Барселоны»

    По информации El Chiringuito TV, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет серьезных изменений в структуре клуба.

    Капитан «Барсы» желает отставки президента клуба Жозепа Бартомеу. Также Месси видит на месте главного тренера бывшего полузащитника каталонцев Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд».

    • Сейчас с «Барселоной» работает Кике Сетьен, который пришел в команду 14 января.
    • Месси имеет право покинуть «Барсу» по окончании любого из сезонов.
    • В текущем сезоне он забил 19 голов и сделал 12 ассистов в 24 матчах.

    ESPN: «Манчестер Сити» готов заключить контракт с Месси в случае его ухода из «Барселоны»

    Бартомеу обсудил с Месси и Абидалем их конфликт. Президент «Барсы» не намерен принимать радикальные меры

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +167

      Barçist 22 минуты назад

      Да не слушайте вы этих неумных людей.Полезло всякое,его прогнозы по переходам все мимо.Иначе придётся Хави воровать и под дулом заставлять работать тренером,а выборы Барто в следующем году.

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      Рейтинг: +37156

      portero 46 минут назад

      А что есть такая процедура, как досрочная отставка и перевыборы? Месси играть должен, а если он полез рулить, то команде звиздец....

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      Рейтинг: +2257

      BlackMurder > portero 17 минут назад

      Он давно мутил в команде и сборной, как ска неймар, кокорин) выеживается, плачет как баба

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