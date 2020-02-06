РУСАДА – о заявлении про неучастие России в ЧМ-2022: «Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала вчерашнюю новость о запрете сборной России принимать участие в финальной части ЧМ-2022.

«Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением WADA (от 9 декабря). Потому что, во-первых, еще не было заседания CAS, которое расставит все точки над i. И, во-вторых, какие бы не были прогнозы, даже если они не оптимистичны, а они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная.

Национальную федерацию, в данной ситуации это Российский футбольный союз (РФС), должна уведомить международная федерация, в данном случае FIFA. О том, какой будет формат дальнейших процедурных моментов, основанных на этом решении CAS.

К тому же WADA, во-первых, никогда об этом напрямую не уведомит национальную федерацию. А, во-вторых, сегодня об этом преждевременно говорить, это явно не правдивая информация. Чем это может быть вызвано? Всегда сложно понять, какие мотивы движут поступками и словами других людей.

Сегодня это не легитимное заявление и оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности», – сказала Пахноцкая.

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