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  • РУСАДА – о заявлении про неучастие России в ЧМ-2022: «Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ»

РУСАДА – о заявлении про неучастие России в ЧМ-2022: «Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ»

6 февраля 2020, 10:38
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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала вчерашнюю новость о запрете сборной России принимать участие в финальной части ЧМ-2022.

«Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением WADA (от 9 декабря). Потому что, во-первых, еще не было заседания CAS, которое расставит все точки над i. И, во-вторых, какие бы не были прогнозы, даже если они не оптимистичны, а они не оптимистичны, процедура уведомления совсем иная.

Национальную федерацию, в данной ситуации это Российский футбольный союз (РФС), должна уведомить международная федерация, в данном случае FIFA. О том, какой будет формат дальнейших процедурных моментов, основанных на этом решении CAS.

К тому же WADA, во-первых, никогда об этом напрямую не уведомит национальную федерацию. А, во-вторых, сегодня об этом преждевременно говорить, это явно не правдивая информация. Чем это может быть вызвано? Всегда сложно понять, какие мотивы движут поступками и словами других людей.

Сегодня это не легитимное заявление и оно не может иметь никакой силы. Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности», – сказала Пахноцкая.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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SIRIUS 2002
1580978171
А мы то уже готовы..
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FanatSerj
1580983607
журнализды, Колосков был прав ))
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la verdad
1580991269
А Русада- это агенство без лицензии?))) блаблаблабла
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Plyash
1581017050
Ещё одна словоблудка от спорта нарисовалась.Всему миру понятно,что России на ЧМ-22 не будет,а она что-то там всё щебечет.
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