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    Салемакерс стал игроком «Милана». На бельгийца также претендовал ЦСКА

    «Милан» объявил о переходе вингера «Андерлехта» Алексиса Салемакерса.

    Итальянский клуб арендовал 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

    По информации Het Nieuwsblad, бельгиец также входил в сферу интересов ЦСКА.

    • Рыночная стоимость Салемакерса – 7 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Андерлехт» 19 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.

    Лаксальт вернулся в «Милан». Им интересовался «Спартак»

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9326

      KLIM777 18 минут назад

      да, на правый флангл защиты претендовали) но ****, ниче то что там фернандес млять

      0
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      Рейтинг: +1121

      serhio80 > KLIM777 15 минут назад

      Имея 150 евро трудно на кого-то претендовать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1918

      absent32 35 минут назад

      наши клубы только интересуются)))

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