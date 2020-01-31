Салемакерс стал игроком «Милана». На бельгийца также претендовал ЦСКА

да, на правый флангл защиты претендовали) но ****, ниче то что там фернандес млять
«Милан» объявил о переходе вингера «Андерлехта» Алексиса Салемакерса.
Итальянский клуб арендовал 20-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
По информации Het Nieuwsblad, бельгиец также входил в сферу интересов ЦСКА.
- Рыночная стоимость Салемакерса – 7 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Андерлехт» 19 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
Лаксальт вернулся в «Милан». Им интересовался «Спартак»