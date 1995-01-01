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    Серия А. «Интер» не справился с «Кальяри» и сыграл вничью третий раз подряд

    «Интер» дома не смог обыграть «Кальяри». Единственный гол у миланцев забил форвард Лаутаро Мартинес.

    Этот же футболист был удален во втором тайме. Его команда осталась в турнирной таблице на втором месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Интер – Кальяри – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинес, 29; 1:1 – Наингголан, 78.

    Удаления: Мартинес, 90+4 (вторая ж.к) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +183

      Proker 27 минут назад

      Тактики Конте как одноразовый.... вы понимаете о чём вещь,в Челси тоже такая случай было,из начало пошли победы за победу,по тихонка игроки начали уставать, проигрыши начали но но Конте вывел Челси ЛЧ,и пенку в зад!

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      Рейтинг: -2404

      gosproektikabinet 1 час назад

      еще и раджа забил, этот удар скорее всего снимает с гонки принтер

      1
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      Рейтинг: +1234

      Павел Буре 1 час назад

      как я и говорил, во 2 тайме интер просто не выдерживает и сильно сдувается, из-за беготни в первом тайме, под бешеный ор конте.

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