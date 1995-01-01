Серия А. «Интер» не справился с «Кальяри» и сыграл вничью третий раз подряд

Тактики Конте как одноразовый.... вы понимаете о чём вещь,в Челси тоже такая случай было,из начало пошли победы за победу,по тихонка игроки начали уставать, проигрыши начали но но Конте вывел Челси ЛЧ,и пенку в зад!
«Интер» дома не смог обыграть «Кальяри». Единственный гол у миланцев забил форвард Лаутаро Мартинес.
Этот же футболист был удален во втором тайме. Его команда осталась в турнирной таблице на втором месте.
Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур
Голы: 1:0 – Мартинес, 29; 1:1 – Наингголан, 78.
Удаления: Мартинес, 90+4 (вторая ж.к) – нет.