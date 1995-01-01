Серия А. «Интер» не справился с «Кальяри» и сыграл вничью третий раз подряд

«Интер» дома не смог обыграть «Кальяри». Единственный гол у миланцев забил форвард Лаутаро Мартинес.

Этот же футболист был удален во втором тайме. Его команда осталась в турнирной таблице на втором месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Интер – Кальяри – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 29; 1:1 – Наингголан, 78.

Удаления: Мартинес, 90+4 (вторая ж.к) – нет.

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