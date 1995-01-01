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    Бен-Йеддер вышел в лидеры Лиги 1 по «гол+пас». «Монако» на днях отказался продавать игрока «Барселоне»

    Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер отметился голевым пасом в матче 21-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:3). Француз помог забить мяч Стевану Йоветичу.

    Теперь на счету Бен-Йеддера 18 очков в сезоне Лиги 1 по системе «гол+пас» (14 мячей и четыре передачи). Это первое место. На втором находится Килиан Мбаппе (17 очков).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2069

      Томик 1 час назад

      А что там Головин? Вне конкурса выступает? Кто в курсе - расскажите.

      0
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      Рейтинг: +2224

      Derzkiy1 > Томик 52 минуты назад

      Основной игрок , все хорошо у него

      0
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