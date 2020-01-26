Бен-Йеддер вышел в лидеры Лиги 1 по «гол+пас». «Монако» на днях отказался продавать игрока «Барселоне»

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер отметился голевым пасом в матче 21-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:3). Француз помог забить мяч Стевану Йоветичу.

Теперь на счету Бен-Йеддера 18 очков в сезоне Лиги 1 по системе «гол+пас» (14 мячей и четыре передачи). Это первое место. На втором находится Килиан Мбаппе (17 очков).