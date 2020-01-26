Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бен-Йеддер вышел в лидеры Лиги 1 по «гол+пас». «Монако» на днях отказался продавать игрока «Барселоне»

Бен-Йеддер вышел в лидеры Лиги 1 по «гол+пас». «Монако» на днях отказался продавать игрока «Барселоне»

26 января 2020, 01:19
5

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер отметился голевым пасом в матче 21-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (1:3). Француз помог забить мяч Стевану Йоветичу.

Теперь на счету Бен-Йеддера 18 очков в сезоне Лиги 1 по системе «гол+пас» (14 мячей и четыре передачи). Это первое место. На втором находится Килиан Мбаппе (17 очков).

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Монако Барселона Бен-Йеддер Виссам
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1579994523
А что там Головин? Вне конкурса выступает? Кто в курсе - расскажите.
Ответить
ARSteven89
1580027431
Вообще немножко удивительно, что клуб, направленный на воспитание молодёжи с целью их последующего выгодного трансфера в другие клубы, отказался от сделки по продаже лучшего бомбардира Бен-Йеддера, в Барсу, за 80М евро. Всё-таки боссы монегасков хотят чего-то добиться с этой командой, а не тупо бизнес, либо Барселона уже не столь привлекательна.
Ответить
Valeron2790
1580028669
Всё потому, что барса тупая, и кто бы там, что не говорил, она тот ещё денежный мешок, и традиции ничего не меняют. Бен и в Севильи был хорош, но видимо тогда им по статусу не подходил, можно было меньше полташки забрать) а в целом новость хорошая, остаётся кому Монако тащить, и сам француз, игра которого нравится, не присядет на банку.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+