Footmercato: «Монако» не продал Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 миллионов

«Барселона», продолжая искать варианты усиления атакующей линии, предложила «Монако» 80 миллионов евро за форварда Виссама Бен-Йеддера, пишет Footmercato. При этом рыночная стоимость футболиста в два раза меньше.
Представители Лиги 1 отказали каталонцам. Предложение было сделано «Барселоной» в рамках встречи руководителей клубов.
- Бен-Йеддер – лучший игрок чемпионата Франции в декабре.
- Это не первый футболист, по которому в январе «Барселона» получила отказ.
- Каталонцы лидируют в Примере.
Источник: Footmercato
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