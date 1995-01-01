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    Footmercato: «Монако» не продал Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 миллионов

    «Барселона», продолжая искать варианты усиления атакующей линии, предложила «Монако» 80 миллионов евро за форварда Виссама Бен-Йеддера, пишет Footmercato. При этом рыночная стоимость футболиста в два раза меньше.

    Представители Лиги 1 отказали каталонцам. Предложение было сделано «Барселоной» в рамках встречи руководителей клубов.

    • Бен-Йеддер – лучший игрок чемпионата Франции в декабре.
    • Это не первый футболист, по которому в январе «Барселона» получила отказ.
    • Каталонцы лидируют в Примере.

    Источник: Footmercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +152

      Barçist 1 час назад

      Кто в это верит?Игрок замены в Севилье был,ещё и в два раза дороже.Сегодня на Родриго многие посмотрели-много увидели?Ищут типа Прынца Боатенга,на 4 месяца и подешевле.

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      Рейтинг: +2386

      knikos 1 час назад

      Какие 80 млн ? Он в чемпе Франции забил больше , чем Мбаппе или Неймар. Да и с голевыми передачами в порядке .

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