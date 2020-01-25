Footmercato: «Монако» не продал Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 миллионов

«Барселона», продолжая искать варианты усиления атакующей линии, предложила «Монако» 80 миллионов евро за форварда Виссама Бен-Йеддера, пишет Footmercato. При этом рыночная стоимость футболиста в два раза меньше.

Представители Лиги 1 отказали каталонцам. Предложение было сделано «Барселоной» в рамках встречи руководителей клубов.