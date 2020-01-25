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  • Footmercato: «Монако» не продал Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 миллионов

Footmercato: «Монако» не продал Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 миллионов

25 января 2020, 21:24
4

«Барселона», продолжая искать варианты усиления атакующей линии, предложила «Монако» 80 миллионов евро за форварда Виссама Бен-Йеддера, пишет Footmercato. При этом рыночная стоимость футболиста в два раза меньше.

Представители Лиги 1 отказали каталонцам. Предложение было сделано «Барселоной» в рамках встречи руководителей клубов.

  • Бен-Йеддер – лучший игрок чемпионата Франции в декабре.
  • Это не первый футболист, по которому в январе «Барселона» получила отказ.
  • Каталонцы лидируют в Примере.

Источник: Footmercato

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Испания. Примера Франция. Лига 1 Монако Барселона Бен-Йеддер Виссам
Комментарии (4)
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knikos
1579977197
Какие 80 млн ? Он в чемпе Франции забил больше , чем Мбаппе или Неймар. Да и с голевыми передачами в порядке .
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Barçist
1579977547
Кто в это верит?Игрок замены в Севилье был,ещё и в два раза дороже.Сегодня на Родриго многие посмотрели-много увидели?Ищут типа Прынца Боатенга,на 4 месяца и подешевле.
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ivanthebest
1579985787
Если это правда, то я бы продал. Виссам конечно топовый нап, но далеко не молодой и по сути этот сезон венец его карьеры, дальше скорее всего будет только спад в голах. Не совсем верное решение как по мне.
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