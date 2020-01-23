Бен-Йеддер – лучший игрок Лиги 1 в декабре

Пресс-служба Лиги 1 назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.
Этого звания удостоился нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.
В прошлом месяце форвард монегасков забил четыре мяча и сделал два ассиста в четырех играх чемпионата Франции.
Всего в текущем сезоне 29-летний Бен-Йеддер записал в свой актив 15 голов и восемь результативных передач в 22 матчах.
Félicitations à @WissBenYedder qui remporte Le Trophée @UNFP @EA_FIFA_France du Joueur du Mois en @Ligue1ConforamaCela récompense son excellent mois de décembre ! #TropheesUNFP #FUT20 #POTM #ad pic.twitter.com/4UKUiawTpJ— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 23 января 2020 г.