Бен-Йеддер – лучший игрок Лиги 1 в декабре

Пресс-служба Лиги 1 назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

Этого звания удостоился нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

В прошлом месяце форвард монегасков забил четыре мяча и сделал два ассиста в четырех играх чемпионата Франции.

Всего в текущем сезоне 29-летний Бен-Йеддер записал в свой актив 15 голов и восемь результативных передач в 22 матчах.