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    Бен-Йеддер – лучший игрок Лиги 1 в декабре

    Пресс-служба Лиги 1 назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

    Этого звания удостоился нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

    В прошлом месяце форвард монегасков забил четыре мяча и сделал два ассиста в четырех играх чемпионата Франции.

    Всего в текущем сезоне 29-летний Бен-Йеддер записал в свой актив 15 голов и восемь результативных передач в 22 матчах.

    Источник: Официальный твиттер Лиги 1

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    23.01.2020 22:31
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