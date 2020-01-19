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  • Томас Мюллер – первый игрок, забивавший в Бундеслиге на протяжении 12 календарных лет подряд

Томас Мюллер – первый игрок, забивавший в Бундеслиге на протяжении 12 календарных лет подряд

19 января 2020, 23:45

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил мяч в игре 18-го тура чемпионата Германии против «Герты».

Таким образом, 30-летний немец стал первым игроком, которому удалось отличиться голом в Бундеслиге в течение 12 календарных лет подряд – с 2009 по 2020 год.

  • Мюллер – воспитанник «Баварии».
  • За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
  • С тех пор форвард забил 191 гол и сделал 181 ассист в 511 матчах.
  • Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Opta
Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас
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