Томас Мюллер – первый игрок, забивавший в Бундеслиге на протяжении 12 календарных лет подряд

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил мяч в игре 18-го тура чемпионата Германии против «Герты».

Таким образом, 30-летний немец стал первым игроком, которому удалось отличиться голом в Бундеслиге в течение 12 календарных лет подряд – с 2009 по 2020 год.