Томас Мюллер – первый игрок, забивавший в Бундеслиге на протяжении 12 календарных лет подряд

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил мяч в игре 18-го тура чемпионата Германии против «Герты».
Таким образом, 30-летний немец стал первым игроком, которому удалось отличиться голом в Бундеслиге в течение 12 календарных лет подряд – с 2009 по 2020 год.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
- С тех пор форвард забил 191 гол и сделал 181 ассист в 511 матчах.
- Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.
Источник: Opta