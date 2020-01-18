Казахстанский полузащитник Бауржан Исламхан провел первую тренировку в «Зените».

Исламхан, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата», проводит первый тренировочный сбор вместе с «Зенитом» в Катаре.

Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.

Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре