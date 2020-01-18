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Исламхан провел первую тренировку в «Зените»

18 января 2020, 13:44
8

Казахстанский полузащитник Бауржан Исламхан провел первую тренировку в «Зените».

Исламхан, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата», проводит первый тренировочный сбор вместе с «Зенитом» в Катаре.

  • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
  • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан
Комментарии (8)
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upiter622
1579345109
Наверное Аршавин его заманил,или может быть обещание сдержал!Пусть поиграет,посмотрим на что способен"!
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Боцман59rus
1579349720
что за лесопосадка на газоне...
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raritet
1579352610
Судя по позиции на фото - он прямо со сцены Мариинки , где сыграл какую-то роль в Щелкунчике...
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Hektor 84
1579359228
Новая легенда бзенита
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D7
1579366225
не вы*бвался бы а шел сразу в Рубин! в Локо и Зените ему ничего не светит максимум будет на банке сидеть и по праздникам выходить!
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zenitforever2015
1579373365
10 ?
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