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    Исламхан провел первую тренировку в «Зените»

    Казахстанский полузащитник Бауржан Исламхан провел первую тренировку в «Зените».

    Исламхан, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата», проводит первый тренировочный сбор вместе с «Зенитом» в Катаре.

    • Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
    • Ранее журналист Айдын Кожахмет сообщал о желании «Локомотива» подписать игрока, а Betting Insider информировал об интересе «Рубина» к казахстанцу.

    Исламхан прибыл на сбор «Зенита» в Катаре

    Источник: твиттер «Зенита»

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    18.01.2020 13:44
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: -35891

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Свиноту больше всех от этой новости корёжит .

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      zenitforever2015 2 часа назад

      10 ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      D7 4 часа назад

      не вы*бвался бы а шел сразу в Рубин! в Локо и Зените ему ничего не светит максимум будет на банке сидеть и по праздникам выходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Аденн 4 часа назад

      можно смело сказать, что Казахстан потерял футболиста. В бЗените из него быстро сделают игрулю в ногомяч.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 6 часов назад

      Новая легенда бзенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2278

      raritet 8 часов назад

      Судя по позиции на фото - он прямо со сцены Мариинки , где сыграл какую-то роль в Щелкунчике...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17893

      Боцман59rus 9 часов назад

      что за лесопосадка на газоне...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      upiter622 10 часов назад

      Наверное Аршавин его заманил,или может быть обещание сдержал!Пусть поиграет,посмотрим на что способен"!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36734

      portero > upiter622 6 часов назад

      если он играть будет как Аршавин, то конечно хорошо.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +496

      ZENIT****** > upiter622 6 часов назад

      С большой вероятностью ты прав ,что здесь не обошлось без Аршавина-это и к бабке не ходи!А заманил,заслужил- это посмотрим как заиграет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +496

      ZENIT****** > portero 6 часов назад

      Хорошо бы было!Твои слова,да богу в уши!Надежда.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4625

      3a zenit > ZENIT****** 4 часа назад

      Аршавину нахер оно не впало,он на тв норм бабло рубит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +496

      ZENIT****** > 3a zenit 4 часа назад

      Ну может и быть,но старая память,старые корни не могут сделать хуже ЗЕНИТУ.

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