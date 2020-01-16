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    «Еще слишком рано для моей тренерской карьеры». Хави объяснил отказ возглавить «Барсу»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему решил не возвращаться в «Барселону».

    «Я получил предложение от «Барселоны» через Эрика Абидаля и Оскара Грау. Я не принял его. Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».

    Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави.

    Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»


    Источник: Marca

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    16.01.2020 16:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9162

      Cules2013 16 часов назад

      Ну и правильно сделал, слишком велик шанс облажаться, ситуация в клубе сложная, а на старте карьеры это очень критично. Анри и Невилл не дадут соврать.

      1
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      Рейтинг: +16

      Graceful 713 17 часов назад

      Он же кричал, что готов! А теперь не готов? Как так?

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