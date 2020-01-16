«Еще слишком рано для моей тренерской карьеры». Хави объяснил отказ возглавить «Барсу»

Ну и правильно сделал, слишком велик шанс облажаться, ситуация в клубе сложная, а на старте карьеры это очень критично. Анри и Невилл не дадут соврать.
Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему решил не возвращаться в «Барселону».
«Я получил предложение от «Барселоны» через Эрика Абидаля и Оскара Грау. Я не принял его. Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».
Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави.
- Хави мечтает тренировать «Барселону».
- За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»