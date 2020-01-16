Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Еще слишком рано для моей тренерской карьеры». Хави объяснил отказ возглавить «Барсу»

«Еще слишком рано для моей тренерской карьеры». Хави объяснил отказ возглавить «Барсу»

16 января 2020, 16:44
4

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему решил не возвращаться в «Барселону».

«Я получил предложение от «Барселоны» через Эрика Абидаля и Оскара Грау. Я не принял его. Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».

Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави.

Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»


Источник: Marca
Испания. Примера Аль-Садд Барселона Хави
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Graceful 713
1579194071
Он же кричал, что готов! А теперь не готов? Как так?
Ответить
Cules2013
1579196143
Ну и правильно сделал, слишком велик шанс облажаться, ситуация в клубе сложная, а на старте карьеры это очень критично. Анри и Невилл не дадут соврать.
Ответить
zigbert
1579270722
Если у Сетьена не получится в Барселоне ,попытка пригласить Хави еще будет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+