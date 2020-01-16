«Еще слишком рано для моей тренерской карьеры». Хави объяснил отказ возглавить «Барсу»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему решил не возвращаться в «Барселону».

«Я получил предложение от «Барселоны» через Эрика Абидаля и Оскара Грау. Я не принял его. Еще слишком рано для моей тренерской карьеры, но я по-прежнему мечтаю стать тренером «Барселоны».

Сначала я рассказал о предложении своей семье, а затем игрокам «Аль-Садда». Они были в курсе событий, и в течение этих трех дней я был не в лучшем состоянии, но теперь я полностью сосредоточен на «Аль-Садде», – сказал Хави.

Хави мечтает тренировать «Барселону».

За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.

Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»



