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Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»

12 января 2020, 15:27
12

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». Назначение может произойти на следующей неделе.

«Когда начинал карьеру тренера, я был готов работать в «Аль-Садде». Почему я не могу тренировать «Барселону»? Не знаю, что случится в будущем, но я готов», – цитирует испанца Mundo Deportivo.

  • Хави мечтает тренировать «Барселону».
  • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
  • ESPN утверждает, что «Барселона» не сменит главного тренера до конца сезона.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Аль-Садд Барселона Хави
Комментарии (12)
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lek!
1578833772
Помню как то и про Пепа так говорили, что не справится. Надеюсь у Хави все получится .
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Mr Abdullaev
1578839589
Хави должен стать топ тренером
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nelez
1578840507
Я фанат Реала. Но уважаю Хави , Иньесту , Пуйол.Ест еще и другие барселонцы которые достойны уважение. Хави футболный профессор. У него получится.К сожолении.....
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levon_man
1578842234
У него получится.
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