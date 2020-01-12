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    Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». Назначение может произойти на следующей неделе.

    «Когда начинал карьеру тренера, я был готов работать в «Аль-Садде». Почему я не могу тренировать «Барселону»? Не знаю, что случится в будущем, но я готов», – цитирует испанца Mundo Deportivo.

    • Хави мечтает тренировать «Барселону».
    • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
    • ESPN утверждает, что «Барселона» не сменит главного тренера до конца сезона.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +573

      levon_man 3 минуты назад

      У него получится.

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      Рейтинг: +344

      nelez 32 минуты назад

      Я фанат Реала. Но уважаю Хави , Иньесту , Пуйол.Ест еще и другие барселонцы которые достойны уважение.
      Хави футболный профессор. У него получится.К сожолении.....

      1
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      Рейтинг: +166

      Proker > nelez 21 минуту назад

      Я тоже уважаю игроков барса,но барсадрочеров наоборот (фанатов)

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      Рейтинг: +642

      Mr Abdullaev 47 минут назад

      Хави должен стать топ тренером

      1
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      Рейтинг: +1231

      lek! 2 часа назад

      Помню как то и про Пепа так говорили, что не справится. Надеюсь у Хави все получится .

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