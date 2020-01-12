Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». Назначение может произойти на следующей неделе.

«Когда начинал карьеру тренера, я был готов работать в «Аль-Садде». Почему я не могу тренировать «Барселону»? Не знаю, что случится в будущем, но я готов», – цитирует испанца Mundo Deportivo.