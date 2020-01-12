Хави: «Почему я не могу тренировать «Барселону»? Я готов»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави выразил готовность возглавить «Барселону». Назначение может произойти на следующей неделе.
«Когда начинал карьеру тренера, я был готов работать в «Аль-Садде». Почему я не могу тренировать «Барселону»? Не знаю, что случится в будущем, но я готов», – цитирует испанца Mundo Deportivo.
- Хави мечтает тренировать «Барселону».
- За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
- ESPN утверждает, что «Барселона» не сменит главного тренера до конца сезона.
Источник: Mundo Deportivo