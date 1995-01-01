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    Журналист Нахлех: «Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави вскоре должен возглавить «Барселону». Назначение состоится на следующей неделе, пишет арабский журналист Мохамед Нахлех.

    Последним матчем для испанца в Дохе станет финал Кубка наследного принца против клуба «Аль-Духаиль». Встреча состоится в пятницу, 17 января.

    «Согласовано, что Хави станет тренером «Барселоны» на следующей неделе. Хави хочет взять Кубок, сделав прощальный подарок фанатам «Аль-Садда». Тренеру осталось согласовать с «Барселоной» лишь детали», – информирует источник.

    • Другой источник утверждает, что «Барселона» до конца сезона не сменит тренера.
    • Хави – воспитанник «Барселоны».
    • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.

    Источник: твиттер Мохамеда Нахлеха

    Палестинский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 4,3 тысячи подписчиков. Работает в арабском СМИ под названием Al Kass Sports Channels (аудитория в инстаграме - более 357 тысяч подписчиков).

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +747

      fan-man 2 часа назад

      Ой как рискуют, все равно что Игнашевич сразу ЦСКА или Локомотив возглавил бы )

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