Журналист Нахлех: «Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави вскоре должен возглавить «Барселону». Назначение состоится на следующей неделе, пишет арабский журналист Мохамед Нахлех.
Последним матчем для испанца в Дохе станет финал Кубка наследного принца против клуба «Аль-Духаиль». Встреча состоится в пятницу, 17 января.
«Согласовано, что Хави станет тренером «Барселоны» на следующей неделе. Хави хочет взять Кубок, сделав прощальный подарок фанатам «Аль-Садда». Тренеру осталось согласовать с «Барселоной» лишь детали», – информирует источник.
- Другой источник утверждает, что «Барселона» до конца сезона не сменит тренера.
- Хави – воспитанник «Барселоны».
- За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
Источник: твиттер Мохамеда Нахлеха
Палестинский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 4,3 тысячи подписчиков. Работает в арабском СМИ под названием Al Kass Sports Channels (аудитория в инстаграме - более 357 тысяч подписчиков).