Журналист Нахлех: «Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави вскоре должен возглавить «Барселону». Назначение состоится на следующей неделе, пишет арабский журналист Мохамед Нахлех.

Последним матчем для испанца в Дохе станет финал Кубка наследного принца против клуба «Аль-Духаиль». Встреча состоится в пятницу, 17 января.

«Согласовано, что Хави станет тренером «Барселоны» на следующей неделе. Хави хочет взять Кубок, сделав прощальный подарок фанатам «Аль-Садда». Тренеру осталось согласовать с «Барселоной» лишь детали», – информирует источник.