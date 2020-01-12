Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Нахлех: «Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе»

Журналист Нахлех: «Хави возглавит «Барселону» на следующей неделе»

12 января 2020, 12:08
2

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави вскоре должен возглавить «Барселону». Назначение состоится на следующей неделе, пишет арабский журналист Мохамед Нахлех.

Последним матчем для испанца в Дохе станет финал Кубка наследного принца против клуба «Аль-Духаиль». Встреча состоится в пятницу, 17 января.

«Согласовано, что Хави станет тренером «Барселоны» на следующей неделе. Хави хочет взять Кубок, сделав прощальный подарок фанатам «Аль-Садда». Тренеру осталось согласовать с «Барселоной» лишь детали», – информирует источник.

  • Другой источник утверждает, что «Барселона» до конца сезона не сменит тренера.
  • Хави – воспитанник «Барселоны».
  • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.

Источник: твиттер Мохамеда Нахлеха

Палестинский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - более 4,3 тысячи подписчиков. Работает в арабском СМИ под названием Al Kass Sports Channels (аудитория в инстаграме - более 357 тысяч подписчиков).

Испания. Примера Барселона Аль-Садд Хави
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1578822347
Ой как рискуют, все равно что Игнашевич сразу ЦСКА или Локомотив возглавил бы )
Ответить
neveldomha
1578833704
Пока не найдете тренера, который сможет послать золото обмяченную звезду нах, ничего у барсы не изменится.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+