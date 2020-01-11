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    Хави: «Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Представители клуба были в Катаре, я встречался с Абидалем»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Барселону». Испанец ведет переговоры с европейским клубом.

    «Не скрою, что мечтаю тренировать «Барселону», об этом все знают, но сейчас я сфокусирован на «Аль-Садде». Больше не скажу ничего из уважения к Эрнесто Вальверде.

    Представители «Барселоны» были в Катаре, чтобы пообщаться со мной. Я встретился со своим другом Эриком Абидалем (директором «Барселоны» – прим. «Бомбардир»)» – цитирует Хави журналист Самуэль Марсден.

    • Хави – воспитанник «Барселоны».
    • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
    • «Аль-Садд» – первая команда в тренерской карьере Хави.

    Источник: твиттер Самуэля Марсдена

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    11.01.2020 23:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +149

      Barçist 39 минут назад

      А как вам такой поворот:""Несколько дней назад члены технического персонала «Барсы» сели за обед с тренером команды «В» Гарсией Пимьентой, где они неофициально спросили его о принятии первой команды до мая, если Вальверде будет уволен сейчас. ""А ведь он говорил о способности возглавить 1 команду недавно.

      0
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      Рейтинг: +60

      Marat A. 1 час назад

      Рано ещё Хави....и не правильно это....Если менять, то или Гвардиола...ну или Куманн.

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