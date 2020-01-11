Хави: «Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Представители клуба были в Катаре, я встречался с Абидалем»

А как вам такой поворот:""Несколько дней назад члены технического персонала «Барсы» сели за обед с тренером команды «В» Гарсией Пимьентой, где они неофициально спросили его о принятии первой команды до мая, если Вальверде будет уволен сейчас. ""А ведь он говорил о способности возглавить 1 команду недавно.
Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Барселону». Испанец ведет переговоры с европейским клубом.
«Не скрою, что мечтаю тренировать «Барселону», об этом все знают, но сейчас я сфокусирован на «Аль-Садде». Больше не скажу ничего из уважения к Эрнесто Вальверде.
Представители «Барселоны» были в Катаре, чтобы пообщаться со мной. Я встретился со своим другом Эриком Абидалем (директором «Барселоны» – прим. «Бомбардир»)» – цитирует Хави журналист Самуэль Марсден.
- Хави – воспитанник «Барселоны».
- За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
- «Аль-Садд» – первая команда в тренерской карьере Хави.