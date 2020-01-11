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  • Хави: «Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Представители клуба были в Катаре, я встречался с Абидалем»

Хави: «Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Представители клуба были в Катаре, я встречался с Абидалем»

11 января 2020, 23:33
5

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Барселону». Испанец ведет переговоры с европейским клубом.

«Не скрою, что мечтаю тренировать «Барселону», об этом все знают, но сейчас я сфокусирован на «Аль-Садде». Больше не скажу ничего из уважения к Эрнесто Вальверде.

Представители «Барселоны» были в Катаре, чтобы пообщаться со мной. Я встретился со своим другом Эриком Абидалем (директором «Барселоны» – прим. «Бомбардир»)» – цитирует Хави журналист Самуэль Марсден.

  • Хави – воспитанник «Барселоны».
  • За первую команду каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год.
  • «Аль-Садд» – первая команда в тренерской карьере Хави.

Источник: твиттер Самуэля Марсдена
Испания. Примера Барселона Аль-Садд Хави
Комментарии (5)
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Marat A.
1578776207
Рано ещё Хави....и не правильно это....Если менять, то или Гвардиола...ну или Куманн.
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Barçist
1578778016
А как вам такой поворот:""Несколько дней назад члены технического персонала «Барсы» сели за обед с тренером команды «В» Гарсией Пимьентой, где они неофициально спросили его о принятии первой команды до мая, если Вальверде будет уволен сейчас. ""А ведь он говорил о способности возглавить 1 команду недавно.
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Fin035
1578808135
Доработает контракт и придет.
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nelez
1578840733
Я фанат Реала. Но уважаю Хави , Иньесту , Пуйол.Ест еще и другие барселонцы которые достойны уважение. Хави футболный профессор. У него получится.К сожалении.....
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