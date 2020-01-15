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  • Экс-начальник ЦСКА Якунчиков: «Бабаев позвонил после матча с «Краснодаром» и в неуважительной форме начал общение. За что получил грубый ответ»

Экс-начальник ЦСКА Якунчиков: «Бабаев позвонил после матча с «Краснодаром» и в неуважительной форме начал общение. За что получил грубый ответ»

15 января 2020, 12:30
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Бывший начальник команды ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о своем увольнении из московского клуба.

— Что все-таки произошло в Краснодаре и что вынудило вас покинуть ЦСКА?

— У меня случился нервный срыв. Я еще не отошел от матча с «Арсеналом». Нам забили из-за спорного вне игры, мнения по этому моменту разделились. Я сильно переживал— еще и жена в тот период находилась в больнице, перенесла серьезную операцию. В Краснодар я ехал с тяжелой душой. После матча мой негативный настрой вылился в разговоре с нашим генеральным директором. Роман Бабаев позвонил мне сразу после финального свистка и в очень неуважительной форме начал общение. За что, в свою очередь, получил ответ также в грубой форме.

— Правда, что Бабаев косвенно обвинил вас в том, что судейство с «Краснодаром» оказалось не в пользу ЦСКА?

— Неправда. Мы при Казарцеве не проиграли ни разу. Он очень хороший арбитр. Я вам больше скажу: мне кажется, длительные паузы при просмотре VAR были связаны с тем, что Казарцев хотел быть объективным, разобраться в моментах. И у него, возможно, не было того повтора, который показывал бы игру рукой Ари. Он появился только через несколько дней после матча. Поэтому человеку было сложно принять верное решение. Момент с не назначенным на Чалове пенальти тоже сложный.

— Тогда почему разговор с Бабаевым вообще состоялся?

— Не знаю, почему, но он подумал, что я не буду выполнять свои обязанности. В частности, не пойду в судейскую, не пообщаюсь с арбитрами, не получу объяснение по случившимся эпизодам. Конечно, это общение необязательно, но мы всегда это делаем после игры, и в частности я. Разбираем тот или иной эпизод, получаем на них ответы, и это нормально. Естественно, в спокойной обстановке, когда страсти улягутся. И судьям нужно отдохнуть, и мне прийти в себя.

Моменты с «Краснодаром» были неоднозначные, поэтому сразу бежать и решать вопросы было неправильно. Но я в любом случае чуть попозже собирался это сделать. Сразу после этой ситуации я заболел, хотя, мне, как показалось, не верили. Но это так. В принципе, я готов был лететь на матч с «Эспаньолом», но исполнительный директор Дмитрий Егоров сказал: «В Барселону тебе уже не надо. Это решение Бабаева». А ведь когда-то, после серьезной автомобильной аварии, я с пробоиной в голове летал на игру с «Порту». Еле добрался. Уезжали через день после аварии, а меня рвало. Я ходил в кепке, и из-под нее сочилась рана.

24 декабря прошлого года я закрыл больничный, 25-го приехал в клуб. Зашел к Бабаеву, мы пообщались. Как понимаю, он не услышал от меня того, что хотел. Извиняться перед ним мне было не за что. Мне кажется, я много пользы принес команды за это время. В итоге мне сказали: «Молодец, что приехал, но уже поздно». А раньше я не мог — на больничном был, на секундочку», — рассказал Якунчиков.

  • Якунчиков работал в ЦСКА с 2004 года – сначала на должности администратора, затем – начальника команды.
  • По информации «Р-Спорта», после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) внутри армейского клуба разразился скандал из-за судейства, вину возложили на Якунчикова.
  • В январе ЦСКА назначил начальником команды экс-гендиректора «Алании» Александра Стельмаха, котороый работал начальником команды в ЦСКА при главном тренере Валерии Газзаеве.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Бабаев Роман Казарцев Василий
Комментарии (5)
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ALEX ML
1579086728
Начались мутки как и у всех после продажи втб
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Кузьмич на трибуне
1579086831
Конечно скандал должен был состояться. Судья судил объективно и не встал в на сторону ЦСКА. Для Леонорыча - это удар ниже пояса.
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paracetamol
1579103372
Ну если в конюшне заезжий Бабай так рулит, то с кобылами все ясно.
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Niko
1579110635
Плохо что вынес на общее. Конфликты везде бывают. Этим интервью сжёг все мосты. Жаль.
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