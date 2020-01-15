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    «Тоттенхэм» впервые победил в 2020 году, прервав серию из четырех безвыигрышных матчей

    В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» оказался сильнее представителя Чемпионшипа «Мидлсбро» (2:1). Это первая победа лондонцев в 2020 году.

    «Тоттенхэм», таким образом, прервал серию из четырех безвыигрышных матчей. Последний раз команда побеждала 26 декабря во встрече АПЛ против «Брайтона».

    • Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – девять очков.
    • 18 января «Тоттенхэм» в 23-м туре АПЛ встретится с «Уотфордом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2020 07:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13496

      bset 15 января, 11:49

      Спасибо, что на 1-2 января писали про первые победы, ничьи и поражения клубов в 2020 году. А за этой новостью, наверное, последует новость про первую победу в этом десятилетии.

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      Рейтинг: +5917

      ilichkadr 15 января, 11:38

      Новость для мирового футбола конечно же сногсшибательная! Первая победа лондонцев и первое поражение мидлсбровцев (боровцев) в 2020 году!

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      Рейтинг: +1156

      Кузьмич на трибуне 15 января, 10:05

      Ну наконец-то, Маур смог победить. Ну хоть команду из пердива осилил великий и могучий тренер.

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