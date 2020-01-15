«Тоттенхэм» впервые победил в 2020 году, прервав серию из четырех безвыигрышных матчей

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» оказался сильнее представителя Чемпионшипа «Мидлсбро» (2:1). Это первая победа лондонцев в 2020 году.

«Тоттенхэм», таким образом, прервал серию из четырех безвыигрышных матчей. Последний раз команда побеждала 26 декабря во встрече АПЛ против «Брайтона».