«Тоттенхэм» впервые победил в 2020 году, прервав серию из четырех безвыигрышных матчей

Спасибо, что на 1-2 января писали про первые победы, ничьи и поражения клубов в 2020 году. А за этой новостью, наверное, последует новость про первую победу в этом десятилетии.
В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» оказался сильнее представителя Чемпионшипа «Мидлсбро» (2:1). Это первая победа лондонцев в 2020 году.
«Тоттенхэм», таким образом, прервал серию из четырех безвыигрышных матчей. Последний раз команда побеждала 26 декабря во встрече АПЛ против «Брайтона».
- Лондонцы в АПЛ идут восьмыми.
- Отставание от зоны Лиги чемпионов – девять очков.
- 18 января «Тоттенхэм» в 23-м туре АПЛ встретится с «Уотфордом».