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    Журналист Егоров: «Спартак» и «Рубин» обсудят трансфер Бакаева-младшего

    «Спартак» и «Рубин» проведут встречу, на которой обсудят вероятность зимнего трансфера хавбека Солтмурада Бакаева, сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.

    По его словам, Бакаев подписал контракт с «Рубином», который вступает в силу в июне 2020 года. «Рубин» готов выкупить футболиста в зимнее трансферное окно за приемлемую компенсацию.

    • Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
    • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

    Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    14.01.2020 17:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9027

      Диктор 15 января, 05:42

      И правильно что томить то полгода типо человека,продавать эту сволочь надо ,с паршивой овцы хоть шерсти клок.

      0
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      Рейтинг: +539

      Rus9I 14 января, 18:03

      Аплодирую стоя!!!! Рубин сделал очень грамотное предложение игроку, который ждал его от Спартака.
      Бакаев сделал все правильно, он сделал шаг вперед, а не стал мариноваться на скамейке в тени своего брата.

      С одной стороны, мне жаль что родной клуб не досмотрел, а с другой стороны, я очень рад за игрока. Я надеюсь, он реализует свой потенциал в Рубине.

      -1
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      Рейтинг: +2023

      Томик > Rus9I 14 января, 20:58

      Да там и тени то нет никакой. И страрший, как только возможность будет, кинет Спартак и поскачет за деньгами. Их же одинаково воспитывали - вот результат. Главное сейчас - лишить права носить форму Спартака и любую атрибутику. И, естественно играть и тренироваться. Пусть улицы вокруг стадиона метёт до окончания контракта. Нельзя его продавать Рубину сейчас - пусть ждут.

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      Рейтинг: +539

      Rus9I > Томик 14 января, 22:03

      Так клуб сам виноват что своевременно не продлили контракт. Значит не особо рассчитывали.
      Он все сделал верно, но выбрал путь развития. Я понимаю его логику и поддерживаю его выбор.

      Какой смысл ждать и надеется, когда можно играть и прогрессировать в другом клубе?

      0
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      Рейтинг: +11216

      vka1970 14 января, 18:01

      Похоже Рубин весной предстанет совсем другой командой.
      Хорошей ли, плохой, не знаю.
      Но то что другой, это совершенно точно.

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