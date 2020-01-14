Журналист Егоров: «Спартак» и «Рубин» обсудят трансфер Бакаева-младшего

«Спартак» и «Рубин» проведут встречу, на которой обсудят вероятность зимнего трансфера хавбека Солтмурада Бакаева, сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.

По его словам, Бакаев подписал контракт с «Рубином», который вступает в силу в июне 2020 года. «Рубин» готов выкупить футболиста в зимнее трансферное окно за приемлемую компенсацию.

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».

«Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева



