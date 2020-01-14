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  • Журналист Егоров: «Спартак» и «Рубин» обсудят трансфер Бакаева-младшего

Журналист Егоров: «Спартак» и «Рубин» обсудят трансфер Бакаева-младшего

14 января 2020, 17:36
5

«Спартак» и «Рубин» проведут встречу, на которой обсудят вероятность зимнего трансфера хавбека Солтмурада Бакаева, сообщает журналист Сергей Егоров в телеграме.

По его словам, Бакаев подписал контракт с «Рубином», который вступает в силу в июне 2020 года. «Рубин» готов выкупить футболиста в зимнее трансферное окно за приемлемую компенсацию.

  • Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
  • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (5)
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vka1970
1579014065
Похоже Рубин весной предстанет совсем другой командой. Хорошей ли, плохой, не знаю. Но то что другой, это совершенно точно.
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Rus9I
1579014215
Аплодирую стоя!!!! Рубин сделал очень грамотное предложение игроку, который ждал его от Спартака. Бакаев сделал все правильно, он сделал шаг вперед, а не стал мариноваться на скамейке в тени своего брата. С одной стороны, мне жаль что родной клуб не досмотрел, а с другой стороны, я очень рад за игрока. Я надеюсь, он реализует свой потенциал в Рубине.
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Диктор
1579056148
И правильно что томить то полгода типо человека,продавать эту сволочь надо ,с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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