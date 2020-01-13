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Мюллер не намерен продлевать контракт с «Баварией» до лета

13 января 2020, 20:23
3

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не будет принимать решение о своем будущем до летнего межсезонья.

«Я сосредоточен исключительно на успешном выступлении в нынешнем сезоне. Летом мы пообщаемся с руководством и я рассмотрю имеющиеся варианты. Посмотрим, что произойдет. В данном случае мы просто должны определиться, что будет лучшим решением для всех сторон», – сказал 30-летний футболист.

  • Мюллер – воспитанник «Баварии».
  • За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
  • С тех пор форвард забил 190 голов и сделал 180 ассистов в 510 матчах.
  • Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Sport1

Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 586 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Бавария Мюллер Томас
Комментарии (3)
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zatonn
1578940155
Автор, где связь между статьёй и заголовком? На всякий случай, у Томаса контракт с Баварией до 2021 года и пока его выгонять никто не думал. И в основе Томас Мюллер постоянно, после увольнения Ковача.
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DeStar
1578944061
Ему уже 30?!:!:! ппц, совсем недавно же было 25((
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