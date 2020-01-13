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    Мюллер не намерен продлевать контракт с «Баварией» до лета

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не будет принимать решение о своем будущем до летнего межсезонья.

    «Я сосредоточен исключительно на успешном выступлении в нынешнем сезоне. Летом мы пообщаемся с руководством и я рассмотрю имеющиеся варианты. Посмотрим, что произойдет. В данном случае мы просто должны определиться, что будет лучшим решением для всех сторон», – сказал 30-летний футболист.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • За первую команду он дебютировал в августе 2007 года.
    • С тех пор форвард забил 190 голов и сделал 180 ассистов в 510 матчах.
    • Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 586 тысяч подписчиков.

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    13.01.2020 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 января 2020, 22:34

      Ему уже 30?!:!:! ппц, совсем недавно же было 25((

      4
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > DeStar 14 января 2020, 21:45

      как и тебе!)) все течет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 января 2020, 21:29

      Автор, где связь между статьёй и заголовком? На всякий случай, у Томаса контракт с Баварией до 2021 года и пока его выгонять никто не думал. И в основе Томас Мюллер постоянно, после увольнения Ковача.

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