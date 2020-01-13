Мюллер не намерен продлевать контракт с «Баварией» до лета

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что не будет принимать решение о своем будущем до летнего межсезонья.

«Я сосредоточен исключительно на успешном выступлении в нынешнем сезоне. Летом мы пообщаемся с руководством и я рассмотрю имеющиеся варианты. Посмотрим, что произойдет. В данном случае мы просто должны определиться, что будет лучшим решением для всех сторон», – сказал 30-летний футболист.