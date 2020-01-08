«Научил нас читать по губам». Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

Дебильный юмор твиттера сборной России. Также как Евсеев в свое время на камеру, скажу этому твиттеру губами и словами: идите на куй, а Вадима с Днем рождения.
Сборная России в твиттере опубликовала поздравление главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву, который празднует 44-й день рождения.
«Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем», – сообщается в твиттере сборной.
К сообщению прикрепили видео гола, который Евсеев в 2003 году забил сборной Уэльса (1:0).
- Евсеев провел за сборную 20 матчей, забил один гол.
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— Сборная России (@TeamRussia) January 8, 2020