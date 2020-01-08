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  • «Научил нас читать по губам». Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

«Научил нас читать по губам». Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

8 января 2020, 13:41
5

Сборная России в твиттере опубликовала поздравление главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву, который празднует 44-й день рождения.

«Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем», – сообщается в твиттере сборной.

К сообщению прикрепили видео гола, который Евсеев в 2003 году забил сборной Уэльса (1:0).

  • Евсеев провел за сборную 20 матчей, забил один гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия Россия Уэльс Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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Давид59
1578482381
Эх! Были времена! Уэльс побивали!
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mutabor0992
1578483865
Хулиган!Открыл дорогу молодым...
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FanatSerj
1578486297
А качество видео такое, что и Евсеева не то что по губам, узнать то сложно. ))
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Plyash
1578582423
Кто матч смотрел,тот помнит,что эту замечательную фразу можно было не по губам прочесть,а услышать своими ушами.С Днём рождения тебя,Вадюха,удачи тебе по жизни.
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