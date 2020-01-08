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    «Научил нас читать по губам». Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

    Сборная России в твиттере опубликовала поздравление главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву, который празднует 44-й день рождения.

    «Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем», – сообщается в твиттере сборной.

    К сообщению прикрепили видео гола, который Евсеев в 2003 году забил сборной Уэльса (1:0).

    • Евсеев провел за сборную 20 матчей, забил один гол.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +22550

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Дебильный юмор твиттера сборной России. Также как Евсеев в свое время на камеру, скажу этому твиттеру губами и словами: идите на куй, а Вадима с Днем рождения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6456

      FanatSerj 33 минуты назад

      А качество видео такое, что и Евсеева не то что по губам, узнать то сложно. ))

      0
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      Рейтинг: +2337

      mutabor0992 1 час назад

      Хулиган!Открыл дорогу молодым...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Давид59 1 час назад

      Эх! Были времена! Уэльс побивали!

      0
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