«Научил нас читать по губам». Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения

Сборная России в твиттере опубликовала поздравление главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву, который празднует 44-й день рождения.

«Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем», – сообщается в твиттере сборной.

К сообщению прикрепили видео гола, который Евсеев в 2003 году забил сборной Уэльса (1:0).

Евсеев провел за сборную 20 матчей, забил один гол.