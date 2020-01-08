Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».

«Спартак» — давно уже для меня загадка. Мне тут сложно что-то понять... Таких моментов в этом клубе очень много. Бывает, что за продление своих воспитанников они платят по полтора миллиона... Такая у них позиция, может быть, она устраивает руководство?

В принципе, «Рубин» получит добротного, перспективного исполнителя. Считаю, это усиление. Так что я снимаю шляпу перед Саймановым и Яровинским. Они здорово сработали! Они вместе со Слуцким вытащат «Рубин» из ямы. Уверен, казанцы точно избегут «стыков» и пошумят во второй части сезона.

А «Спартак»... Не знаю. Помню, на Кубке «Матч Премьер» у Кононова была одна команда, потом целый ряд футболистов ушел. Сформировался новый состав. Было глупо сразу ждать от него результатов. В профессиональном футболе мелочей не бывает», – сказал Сафонов.

Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает 31 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что хавбек уже заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».

«Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева