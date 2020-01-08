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  • Агент Сафонов – о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»: «Спартак» — давно уже для меня загадка»

Агент Сафонов – о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»: «Спартак» — давно уже для меня загадка»

8 января 2020, 06:44
7

Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».

«Спартак» — давно уже для меня загадка. Мне тут сложно что-то понять... Таких моментов в этом клубе очень много. Бывает, что за продление своих воспитанников они платят по полтора миллиона... Такая у них позиция, может быть, она устраивает руководство?

В принципе, «Рубин» получит добротного, перспективного исполнителя. Считаю, это усиление. Так что я снимаю шляпу перед Саймановым и Яровинским. Они здорово сработали! Они вместе со Слуцким вытащат «Рубин» из ямы. Уверен, казанцы точно избегут «стыков» и пошумят во второй части сезона.

А «Спартак»... Не знаю. Помню, на Кубке «Матч Премьер» у Кононова была одна команда, потом целый ряд футболистов ушел. Сформировался новый состав. Было глупо сразу ждать от него результатов. В профессиональном футболе мелочей не бывает», – сказал Сафонов.

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает 31 мая 2020 года.
  • Ранее сообщалось, что хавбек уже заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
  • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (7)
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hsn852
1578459376
Старший Бакаев. У него точно будет обида за брата. Думаю в ближайшие год - два он тоже уйдет из команды. Возьмут какого-нибудь почетного старика из Европы. Играть не будет, а получать миллионы... Спартак понять трудно. Работает как учебный центр. Постоянно меняется руководство.
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Диктор
1578465536
Да ушел козел -туда вам и дорога
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АртурZaСМ
1578467207
"Помню, на Кубке «Матч Премьер» у Кононова была одна команда, потом целый ряд футболистов ушел. Сформировался новый состав. Было глупо сразу ждать от него результатов. "... он обосрался сразу с возобновлением чемпионата, состав обновился только летом
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ufos73
1578468760
Еще один маразматик... Че с этим Б мл. так возятся? через пол года уже ни кто такого футболиста помнить не будет! То же мне талант
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Hektor 84
1578470424
Агент Сафонов твоя деятельность такая же загадка
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RotBerg
1578488272
Пост о любительском клубе
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