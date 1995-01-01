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    Агент Сафонов – о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»: «Спартак» — давно уже для меня загадка»

    Российский агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева в «Рубин».

    «Спартак» — давно уже для меня загадка. Мне тут сложно что-то понять... Таких моментов в этом клубе очень много. Бывает, что за продление своих воспитанников они платят по полтора миллиона... Такая у них позиция, может быть, она устраивает руководство?

    В принципе, «Рубин» получит добротного, перспективного исполнителя. Считаю, это усиление. Так что я снимаю шляпу перед Саймановым и Яровинским. Они здорово сработали! Они вместе со Слуцким вытащат «Рубин» из ямы. Уверен, казанцы точно избегут «стыков» и пошумят во второй части сезона.

    А «Спартак»... Не знаю. Помню, на Кубке «Матч Премьер» у Кононова была одна команда, потом целый ряд футболистов ушел. Сформировался новый состав. Было глупо сразу ждать от него результатов. В профессиональном футболе мелочей не бывает», – сказал Сафонов.

    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает 31 мая 2020 года.
    • Ранее сообщалось, что хавбек уже заключил пятилетнее соглашение с «Рубином».
    • «Бизнес Online» утверждает, что основная причина такого решения воспитанника «Спартака» – неопределенность с ролью в команде Доменико Тедеско.

    Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Спартак» о готовности выкупить зимой Солтмурада Бакаева

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9013

      Диктор 25 минут назад

      Да ушел козел -туда вам и дорога

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      Рейтинг: +20

      hsn852 2 часа назад

      Старший Бакаев. У него точно будет обида за брата. Думаю в ближайшие год - два он тоже уйдет из команды. Возьмут какого-нибудь почетного старика из Европы. Играть не будет, а получать миллионы... Спартак понять трудно. Работает как учебный центр. Постоянно меняется руководство.

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      Рейтинг: +21414

      oyabun > hsn852 1 час назад

      У старшего брата должна быть обида на младшего, за то что тот, ничего еще не добившись, требует новый контракт с большей зарплатой от Спартака и уходит из родного клуба туда, где поманили денежкой.

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