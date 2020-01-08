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Марез – автор лучшего гола Африки в 2019 году

8 января 2020, 00:23

Гол полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияда Мареза признан лучшим в Африке по итогам 2019 года.

Победителем номинации стал результативный удар 28-летнего футболиста со штрафного в полуфинале Кубка африканских наций против Нигерии (2:1).

Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году

Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года

Мане – лучший игрок Африки в 2019 году

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Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола
Африка Манчестер Сити Алжир Марез Рияд
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