Марез – автор лучшего гола Африки в 2019 году

Гол полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияда Мареза признан лучшим в Африке по итогам 2019 года.

Победителем номинации стал результативный удар 28-летнего футболиста со штрафного в полуфинале Кубка африканских наций против Нигерии (2:1).

Хакими – лучший молодой игрок Африки в 2019 году

Кулибали, Обамеянг, Мане и Салах – в символической сборной Африки 2019 года

Мане – лучший игрок Африки в 2019 году