Calciomercato: Пентек отказал «Кристал Пэлас» и «Дженоа»

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек не хочет уходить в клуб уровнем ниже, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в связи с этим поляк отклонил предложения «Кристал Пэлас» и «Дженоа».

Впрочем, все еще не понятно, останется ли нападающий в команде, поскольку его игровое время может резко сократиться после прихода Златана Ибрагимовича.