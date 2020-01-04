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Calciomercato: Пентек отказал «Кристал Пэлас» и «Дженоа»

4 января 2020, 08:19
2

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек не хочет уходить в клуб уровнем ниже, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в связи с этим поляк отклонил предложения «Кристал Пэлас» и «Дженоа».

Впрочем, все еще не понятно, останется ли нападающий в команде, поскольку его игровое время может резко сократиться после прихода Златана Ибрагимовича.

  • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 17 матчей и забил четыре гола.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
  • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Милан Дженоа Кристал Пэлас Пентек Кшиштоф
Комментарии (2)
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NEONFOL
1578128504
он ждёт предложения от уровня Челси или хотя бы Севильи, сдался ему кристал какой то
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бочаров
1578214905
Зовут же в Тоттенхэм идти надо бегом...
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