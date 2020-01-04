Calciomercato: Пентек отказал «Кристал Пэлас» и «Дженоа»

Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек не хочет уходить в клуб уровнем ниже, сообщает Calciomercato.
По информации источника, в связи с этим поляк отклонил предложения «Кристал Пэлас» и «Дженоа».
Впрочем, все еще не понятно, останется ли нападающий в команде, поскольку его игровое время может резко сократиться после прихода Златана Ибрагимовича.
- В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 17 матчей и забил четыре гола.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Calciomercato