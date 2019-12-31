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    Calciomercato: Пентек отказал «Кристал Пэлас» и «Дженоа»

    Форвард «Милана» Кшиштоф Пентек не хочет уходить в клуб уровнем ниже, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, в связи с этим поляк отклонил предложения «Кристал Пэлас» и «Дженоа».

    Впрочем, все еще не понятно, останется ли нападающий в команде, поскольку его игровое время может резко сократиться после прихода Златана Ибрагимовича.

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Милан» 17 матчей и забил четыре гола.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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