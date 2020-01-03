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    Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

    Бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами.

    «Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот – она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют», – сказал Кудряшов.

    • Во время матча отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
    • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
    • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

    Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»


    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1394

      Дедуктор 16 минут назад

      А зачем Дзюбе на кучку моральных уродов реагировать? Исключительно - в игнор этих гнид.
      Иначе, как моральными уродами, эту кучку дегенератов, купивших билет за кордон только чтобы прилюдно нагадить, и назвать трудно. Это позор фанатского сообщества Спартака. Разводящие, типо.

      0
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      Рейтинг: +3560

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Только идиот может не чувствовать , что почти все болельщики , считают его болтуном и бревном ! Чтобы . это не заметить -нужно быть психологически аморальным типом ! Это позорно втройне , так как он является игроком СБОРНОЙ !

      3
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      Рейтинг: +22485

      gol_kak_sokol 50 минут назад

      И этот внес свои три копейки. зюба силен только языком молоть, а его игровую силу недавно все хорошо видели.

      4
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      Рейтинг: +592

      Aleksandr_1986_Spb_ > gol_kak_sokol 30 минут назад

      Лига Чемпионов всё показала... И уровень Дзюбы, и Зенита и всего нашего футбола...

      1
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      Рейтинг: +126

      NEONFOL 1 час назад

      всем пофиг на него, чё всё вспоминать то это дело, из ничего

      2
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      Рейтинг: +408

      Play 1 час назад

      Да куда уж сильнее. Тогда уже надо будет одевать трусы поверх трико и красный плащ

      2
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      Рейтинг: +126

      NEONFOL > Play 1 час назад

      )))))

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