Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

А зачем Дзюбе на кучку моральных уродов реагировать? Исключительно - в игнор этих гнид.
Иначе, как моральными уродами, эту кучку дегенератов, купивших билет за кордон только чтобы прилюдно нагадить, и назвать трудно. Это позор фанатского сообщества Спартака. Разводящие, типо.
Бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами.
«Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот – она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют», – сказал Кудряшов.
- Во время матча отбора Евро-2020 Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
- Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».
- На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.
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