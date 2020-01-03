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Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

3 января 2020, 14:57
20

Бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами.

«Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот – она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют», – сказал Кудряшов.

  • Во время матча отбора Евро-2020 Сан-МариноРоссия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
  • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

Семак – о травле Дзюбы: «Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать»


Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Сочи Спартак Россия Зенит Кудряшов Федор Дзюба Артем
Комментарии (20)
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1578053460
Да куда уж сильнее. Тогда уже надо будет одевать трусы поверх трико и красный плащ
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NEONFOL
1578053504
всем пофиг на него, чё всё вспоминать то это дело, из ничего
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САДЫЧОК
1578056835
Только идиот может не чувствовать , что почти все болельщики , считают его болтуном и бревном ! Чтобы . это не заметить -нужно быть психологически аморальным типом ! Это позорно втройне , так как он является игроком СБОРНОЙ !
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Дедуктор
1578058490
А зачем Дзюбе на кучку моральных уродов реагировать? Исключительно - в игнор этих гнид. Иначе, как моральными уродами, эту кучку дегенератов, купивших билет за кордон только чтобы прилюдно нагадить, и назвать трудно. Это позор фанатского сообщества Спартака. Разводящие, типо.
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DOCTOR PENALTY
1578059639
Турок ты Федя!...
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RotBerg
1578063795
Дзюба вроде ни с кем не конфликтует))
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kupryaev
1578070867
Новая тема для Марвел : в капитана Россия попал метеорит ,а ему пох-он станет еще сильнее
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paracetamol
1578071962
Это все свини на Зюбу катят.
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Волька
1578146487
Парацетамол мусорный пригрели шлюху,ты не болельщик ты просто бомж.
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Валерий1965
1578149101
Да прав он. Дзюба нискем не воюет) А эти ваши слова про "бревно" и иже с ними - на результаты посмотрите)))
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