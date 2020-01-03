Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее»

Бывший защитник «Сочи» Федор Кудряшов прокомментировал конфликт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами.

«Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот – она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют», – сказал Кудряшов.

Во время матча отбора Евро-2020 Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».

Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».

На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

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