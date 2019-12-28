Анчелотти хочет пригласить Мертенса в «Эвертон»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в АПЛ.

Бельгийцем интересуется «Эвертон». Игрока хочет видеть в мерсисайдской команде Карло Анчелотти, недавно возглавивший «Эвертон», а до этого работавший в Неаполе.

В контракте Мертенса прописана сумма отступных – 10 миллионов евро. Пункт действителен до 10 января.