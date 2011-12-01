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    Анчелотти хочет пригласить Мертенса в «Эвертон»

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в АПЛ.

    Бельгийцем интересуется «Эвертон». Игрока хочет видеть в мерсисайдской команде Карло Анчелотти, недавно возглавивший «Эвертон», а до этого работавший в Неаполе.

    В контракте Мертенса прописана сумма отступных – 10 миллионов евро. Пункт действителен до 10 января.

    • В нынешнем розыгрыше Серии А 32-летний форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
    • Ранее сообщалось, что на Мертенса также претендуют «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

    Источник: Calciomercato

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