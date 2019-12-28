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Гвардиола – после поражения от «Вулверхэмптона»: «Нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль»

28 декабря 2019, 07:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

  • Манкунианцы уступили со счетом 2:3, играя с 12-й минуты вдесятером после удаления Эдерсона.
  • Отставание действующего чемпиона Англии от лидирующего в этом сезоне «Ливерпуля» составляет 14 очков (у команды Клоппа еще есть игра в запасе).

«Очень тяжело на протяжении 80 минут играть 10 на 11, это вызов. Мы не смогли удержать результат. Нужно думать о следующем матче и о том, как выиграть его. Нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль». Через 48 часов у нас другая игра», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в этом сезоне потерял больше очков, чем за весь прошлый

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
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