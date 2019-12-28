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    • АПЛ. «Манчестер Сити» вел 2:0 против «Вулверхэмптона», но проиграл. У «Ливерпуля» 14 очков отрыва и матч в запасе

    АПЛ. «Манчестер Сити» вел 2:0 против «Вулверхэмптона», но проиграл. У «Ливерпуля» 14 очков отрыва и матч в запасе

    В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» не сумел обыграть «Вулверхэмптон», ведя по ходу встречи в два мяча. Дублем у них отметился Рахим Стерлинг. На 12-й минуте гости остались в меньшинстве.

    «Сити» остался в турнирной таблице на третьей строчке. «Вулверхэмптон» поднялся на лигоевропейское пятое место, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 25; 0:2 – Стерлинг, 50; 1:2 – Траоре, 55; 2:2 – Хименес, 82; 3:2 – Доэрти, 90.

    Удаления: нет – Эдерсон, 12.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2019 00:42
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    Комментарии (9)
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    Saracen Jr
    1577483188
    Волки просто круты. Дважды за сезон унизить сити - это просто фантастика! Красавчики. Вот бы ещё и ливер одолеть....
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    johnny983
    1577483705
    Это были не Волки, это были лютые Волчары сегодня)
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    lipatov32
    1577485055
    Колбаса чемпион! Гвардиола на выход! Обратно в Баварию нах!
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    koli4ka
    1577485304
    Однозначно!!! Пэп Гвардиола по концу сезона будет тренировать...Барселону,ибо после сегодняшнего фиаско,Ливерпуль безнадёжно ушёл в отрыв. Интрига очень рано "стухла"!
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    mp7700
    1577485577
    Офигеть, вот это лига... вот это футбол. Хотя было бы это у нас, все кричали бы что Клопа судьи тащат)))
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    jocercrazy
    1577489924
    не надо гвардиолу обзывать сити еще возьмет свое в этом сезоне, еще будет 2 матч против вулверхемптона там я думаю и будет месть 6:0 в пользу МС!
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    jocercrazy
    1577490036
    2 место АПЛ будет за МС 300%! Может какой-нибудь кубок возьмут или Лиги или кубок Англии плюс в лч далеко зайдут и тогда сезон будет неплохим в итоге!
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    ologreds
    1694987651
    numo594424
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