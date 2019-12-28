АПЛ. «Манчестер Сити» вел 2:0 против «Вулверхэмптона», но проиграл. У «Ливерпуля» 14 очков отрыва и матч в запасе

В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» не сумел обыграть «Вулверхэмптон», ведя по ходу встречи в два мяча. Дублем у них отметился Рахим Стерлинг. На 12-й минуте гости остались в меньшинстве.

«Сити» остался в турнирной таблице на третьей строчке. «Вулверхэмптон» поднялся на лигоевропейское пятое место, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 25; 0:2 – Стерлинг, 50; 1:2 – Траоре, 55; 2:2 – Хименес, 82; 3:2 – Доэрти, 90.

Удаления: нет – Эдерсон, 12.

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