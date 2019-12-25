Кержаков: «Не перешел в «ПСЖ», потому что боялся, что они могут вылететь из Лиги 1»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал про свой несостоявшийся переход в «ПСЖ».

«Из Испании не вернулся в «Зенит», так как у них не было заинтересованности в моeм возвращении. А у «Динамо» была. Я хотел играть, потому что понимал, что в «Севилье» будет очень сложно.

Там был момент, когда я мог перейти в «ПСЖ», который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио.

Мне нужно было только сказать «да», и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешeл туда зимой. Потом появился серьeзные интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт», – сказал Кержаков.

Кержаков перешел в «Динамо» из «Севильи» в 2008 году.

Затем Александр ушел в «Зенит», где играл до 2017 года.

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