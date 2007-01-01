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    Кержаков: «Не перешел в «ПСЖ», потому что боялся, что они могут вылететь из Лиги 1»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал про свой несостоявшийся переход в «ПСЖ».

    «Из Испании не вернулся в «Зенит», так как у них не было заинтересованности в моeм возвращении. А у «Динамо» была. Я хотел играть, потому что понимал, что в «Севилье» будет очень сложно.

    Там был момент, когда я мог перейти в «ПСЖ», который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио.

    Мне нужно было только сказать «да», и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешeл туда зимой. Потом появился серьeзные интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт», – сказал Кержаков.

    • Кержаков перешел в «Динамо» из «Севильи» в 2008 году.
    • Затем Александр ушел в «Зенит», где играл до 2017 года.

    Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1790

      general.lizyukov 39 минут назад

      Просто струсил и на бабло позарился, что тут кривляться. Никто ж не осуждает, кто из насв такой ситуации окажется - там и посмотрим.
      Незачем оправдываться.
      Только зря, точно бы в Европе засветился. Булыкин так не постеснялся за средние клубы играть за небольшую зарплатку.

      0
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      Рейтинг: +4027

      nik55 2 часа назад

      такое же трепло как и игрочишка-----года через 3 бздюба тоже скажет что его приглашала Барселона но он отказал ради игры в бзените

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      Рейтинг: +1529

      ItalianFootball > nik55 1 час назад

      Тебе сколько лет ? Помнишь ПСЖ 2008 года? очень средняя команда, а после Севильи вполне могли на него французы позарится. Трёпа не вижу в его словах.

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