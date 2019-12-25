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  • Кержаков: «Не перешел в «ПСЖ», потому что боялся, что они могут вылететь из Лиги 1»

Кержаков: «Не перешел в «ПСЖ», потому что боялся, что они могут вылететь из Лиги 1»

25 декабря 2019, 10:49
6

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал про свой несостоявшийся переход в «ПСЖ».

«Из Испании не вернулся в «Зенит», так как у них не было заинтересованности в моeм возвращении. А у «Динамо» была. Я хотел играть, потому что понимал, что в «Севилье» будет очень сложно.

Там был момент, когда я мог перейти в «ПСЖ», который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио.

Мне нужно было только сказать «да», и трансфер совершился бы. Но я боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешeл туда зимой. Потом появился серьeзные интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт», – сказал Кержаков.

  • Кержаков перешел в «Динамо» из «Севильи» в 2008 году.
  • Затем Александр ушел в «Зенит», где играл до 2017 года.

Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо ПСЖ Кержаков Александр
Комментарии (6)
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nik55
1577260634
такое же трепло как и игрочишка-----года через 3 бздюба тоже скажет что его приглашала Барселона но он отказал ради игры в бзените
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general.lizyukov
1577267016
Просто струсил и на бабло позарился, что тут кривляться. Никто ж не осуждает, кто из насв такой ситуации окажется - там и посмотрим. Незачем оправдываться. Только зря, точно бы в Европе засветился. Булыкин так не постеснялся за средние клубы играть за небольшую зарплатку.
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Hektor 84
1577301532
Ты боялся что даже там сидел бы на банке
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bset
1577628947
Не зря опасался. Закончили в 3 очках от зоны вылета.
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