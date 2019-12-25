Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что лидерство «Зенита» в РПЛ не обусловлено кабинетными войнами.
«На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю.
Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака», а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» – при чeм здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Это что, в кабинете решилось?» – подытожил Кержаков.
- Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы.
- В составе «Зенита» Александр трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Источник: «Чемпионат»