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    Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что лидерство «Зенита» в РПЛ не обусловлено кабинетными войнами.

    «На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю.

    Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака», а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» – при чeм здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Это что, в кабинете решилось?» – подытожил Кержаков.

    • Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы.
    • В составе «Зенита» Александр трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1196

      mahan 10 минут назад

      Ты матч то смотрел?

      0
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      Рейтинг: +4301

      alp 19 минут назад

      когда выигрывает спартак, то это спартаковский дух, забегания, стеночки, возрождение и вообще это начало новой эпохи в которой спам всех будет рвать без разбору.

      когда спартак проигрывает, то это судьи, кабинетные войны, Зенит (гинер, втб, галицкий итп) все купил ну и так далее.

      и никакие доводы, что спам никакой вот уже как 15 лет, не рассматриваются. смешные

      1
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      Рейтинг: +2337

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Зенит лидирует справедливо. Конкуренты очень слабы.
      Хочу возразить в одном.
      Лучше Джикии , Крала , да и Умярова в Зените нет.Обыграл оба раза , можно сказать , случайно. Чумовой гол Жиркова и не менее чумовой гол Кутепова, больше что-нибудь запоминающего в обоих матчах не было...
      Зенит стабильнее всех , однозначно, но и нельзя отрицать что все конкуренты пострадали от судей. ВСЕ...

      1
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      Рейтинг: +283

      Dguffin > Alekxei Z. 10 минут назад

      Я тебе напомню что Зенит тоже страдал от судей, см. матч с Локо

      0
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      Рейтинг: +8286

      ufos73 37 минут назад

      Ага, а я еще на поле судья, и с пяток вне поля, которые активно участвуют в игре, но он про это конечно не знал...

      -1
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      Рейтинг: +4301

      alp > ufos73 16 минут назад

      это ты про игры спартака с сочи, ростовом и динамо? ))

      1
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      Рейтинг: +1083

      alarm 43 минуты назад

      позор хрякам!

      2
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      Рейтинг: +4301

      alp > alarm 16 минут назад

      о да!

      0
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      Рейтинг: +1083

      alarm 43 минуты назад

      уходящее десятилетие было славным! 5:0, 5:1. 5:2, 3:0, трижды 4:2, и ещё по мелочи!

      2
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      Рейтинг: +4301

      alp > alarm 15 минут назад

      тенденция, однако

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      Рейтинг: +134

      SLADE2019 51 минуту назад

      Тогда что он делает столько лет в футболе, если не верит здо сих пор? Мог бы и поумнее что-нибудт сказануть. А вопрос стоит, зачем эти игры, если они сильнее. Пошел бы лучше повторы игр посмотрел, слепец и дурик!

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