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  • Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»

Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»

25 декабря 2019, 09:31
39

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что лидерство «Зенита» в РПЛ не обусловлено кабинетными войнами.

«На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю.

Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака», а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» – при чeм здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Это что, в кабинете решилось?» – подытожил Кержаков.

  • Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы.
  • В составе «Зенита» Александр трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кержаков Александр
Комментарии (39)
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SLADE2019
1577255411
Тогда что он делает столько лет в футболе, если не верит здо сих пор? Мог бы и поумнее что-нибудт сказануть. А вопрос стоит, зачем эти игры, если они сильнее. Пошел бы лучше повторы игр посмотрел, слепец и дурик!
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ufos73
1577256220
Ага, а я еще на поле судья, и с пяток вне поля, которые активно участвуют в игре, но он про это конечно не знал...
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alp
1577257351
когда выигрывает спартак, то это спартаковский дух, забегания, стеночки, возрождение и вообще это начало новой эпохи в которой спам всех будет рвать без разбору. когда спартак проигрывает, то это судьи, кабинетные войны, Зенит (гинер, втб, галицкий итп) все купил ну и так далее. и никакие доводы, что спам никакой вот уже как 15 лет, не рассматриваются. смешные
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Hektor 84
1577258868
Еще один ****** вылез. Мазал, мажу и буду мазать!!!
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Марк Аврелий
1577259004
Зенит. явно сильнее всех в РПЛ на данный момент. Но при этом превосходстве еще судьи за них. Вот это и бесит. Пусть выигрывает честно, а не в кабинете у Егорова.
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Spartak Piter
1577263404
Состав да, судьи за них, кабинеты за них, плюс еще пара тройка фарм клубов сразу отдающие очки. Вот вам и ситуация.
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Давид59
1577268461
Наверное в "кабинете" решили, что в матче против Спартак Оздоева надо удалить.
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vka1970
1577270011
"Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах". Забыл Саша добавить, что если это не наши Кабинеты.В наших можно всё......
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Axe111
1577271202
И слабее любого западно-европейского клуба топ10 таблицы
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Ганнибал Лектор
1577279349
Смешно читать мнение "болельщиков" московских команд про кабинетные войны и кабинетное чемпионство. Мальчишки и девчонки, а также их родители, а вспомнить историю вы не хотите ли? Например, про "золотые годы" спартака в 90-е, когда деньги были только у спартака, когда спартак платил премиальные командам соперникам. Или давайте дружно вспомним успех цска середины "нулевых" - самое яркое воспоминание 2006 год, матч Зенит - ЦСКА при судействе Петтая, два отмененных гола Аршавина (второй он даже не смог потом объяснить, почему отменил), неназначенный пеналь в ворота цска и левый пеналь Зениту - итог 0-1. Про совсем свежее чемпионство Локомотива с запахом "сухины" даже можно не напоминать. Как бы там ни было, насколько убогим бы не был наш чемпионат - другого у нас не будет. И Зенит чемпион! На поле, а не в кабинетах.
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