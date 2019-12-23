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    Крыховяк, Жоау Мариу, Шомуродов и Азмун – в сборной легионеров РПЛ

    РПЛ опубликовала сборную иностранных игроков по версии InStat Index по итогам осенней части чемпионата.

    В команду попали три игрока «Зенита», два представителя «Локомотива» и по одному футболисту из «Оренбурга», «Урала», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова».

    Вратарь: Андрей Климович («Оренбург»).

    Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Бранислав Иванович, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»).

    Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (оба — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»).

    Нападающие: Элдор Шомуродов («Ростов»), Сердар Азмун («Зенит»).

    Ари, Джикия и Фернандес – в сборной россиян РПЛ

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36307

      portero 1 час назад

      Ээээ за что Дуглас Сантос????? Защитник он дерьмовый

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      Рейтинг: +2220

      raritet > portero 21 минуту назад

      Практически этот бразилец своими привозами вынес команду за черту еврокубков . И меня всегда удивляло , почему его всегда называют защитником. Никакой он не защитник, а после Доменико Кришито, просто какой-то засланный чернявый. И кто его на левый фланг поставил, непонятно.

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