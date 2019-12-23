Крыховяк, Жоау Мариу, Шомуродов и Азмун – в сборной легионеров РПЛ

РПЛ опубликовала сборную иностранных игроков по версии InStat Index по итогам осенней части чемпионата.

В команду попали три игрока «Зенита», два представителя «Локомотива» и по одному футболисту из «Оренбурга», «Урала», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова».

Вратарь: Андрей Климович («Оренбург»).

Защитники: Денис Кулаков («Урал»), Бранислав Иванович, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»).

Полузащитники: Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (оба — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»).

Нападающие: Элдор Шомуродов («Ростов»), Сердар Азмун («Зенит»).

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