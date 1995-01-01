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    Примера. «Севилья» благодаря сухой победе на Мальорке укрепилась на третьем месте

    «Севилья» в 18-м туре Примеры победила выходца из Сегунды. Один из голов с пенальти забил полузащитник Эвер Банега.

    Севильцы укрепились на третьей строчке турнирной таблицы. «Мальорка» идет 17-й – на очко выше зоны вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    Мальорка – Севилья – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Карлос, 20; 0:2 – Банега, 63 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +565

      Гавроша 13 минут назад

      Что в прошлом году мешало севильи играть так как сейчас? Потому что была свинья в команде, а как выгнали тарасовского негритенка, так сразу и заиграли!!!

      Стыдно за свиней!!!!

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