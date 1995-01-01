Примера. «Севилья» благодаря сухой победе на Мальорке укрепилась на третьем месте

Что в прошлом году мешало севильи играть так как сейчас? Потому что была свинья в команде, а как выгнали тарасовского негритенка, так сразу и заиграли!!!
Стыдно за свиней!!!!
«Севилья» в 18-м туре Примеры победила выходца из Сегунды. Один из голов с пенальти забил полузащитник Эвер Банега.
Севильцы укрепились на третьей строчке турнирной таблицы. «Мальорка» идет 17-й – на очко выше зоны вылета.
Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Мальорка – Севилья – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Карлос, 20; 0:2 – Банега, 63 (с пенальти).