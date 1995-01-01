Примера. «Севилья» благодаря сухой победе на Мальорке укрепилась на третьем месте

«Севилья» в 18-м туре Примеры победила выходца из Сегунды. Один из голов с пенальти забил полузащитник Эвер Банега.

Севильцы укрепились на третьей строчке турнирной таблицы. «Мальорка» идет 17-й – на очко выше зоны вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Мальорка – Севилья – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Карлос, 20; 0:2 – Банега, 63 (с пенальти).

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