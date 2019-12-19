Буффон: «Учитывая мою форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Я знаю, что еще могу получить много прекрасных эмоций вместе с моими одноклубниками. Пока я еще могу давать ответы на поле, впереди осталось еще множество интересных событий. Провести 648-й матч в Серии А – не самое важное для меня, но будет это приятно сделать, если «Ювентус» будет на вершине турнирной таблицы.

Мое будущее? Честно говоря, я заглядываю очень далеко. Два года назад я сделал паузу в карьере, тогда жизнь подарила мне другие сенсационные и замечательные возможности. Я полагаюсь на свою честность и позволяю жизни самой подсказывать мне путь. Учитывая мою физическую форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру.

Я чувствую себя ориентиром в раздевалке, на мне лежит большая ответственность, хоть я и играю не очень часто. Я обязан уважать того ребенка, которым был и который по-прежнему живет внутри меня. Сейчас правильным решением будет продолжать. Как долго? Как минимум до июня», – сказал Буффон.