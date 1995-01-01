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    Буффон: «Учитывая мою форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

    «Я знаю, что еще могу получить много прекрасных эмоций вместе с моими одноклубниками. Пока я еще могу давать ответы на поле, впереди осталось еще множество интересных событий. Провести 648-й матч в Серии А – не самое важное для меня, но будет это приятно сделать, если «Ювентус» будет на вершине турнирной таблицы.

    Мое будущее? Честно говоря, я заглядываю очень далеко. Два года назад я сделал паузу в карьере, тогда жизнь подарила мне другие сенсационные и замечательные возможности. Я полагаюсь на свою честность и позволяю жизни самой подсказывать мне путь. Учитывая мою физическую форму, я окажу себе медвежью услугу, если завершу карьеру.

    Я чувствую себя ориентиром в раздевалке, на мне лежит большая ответственность, хоть я и играю не очень часто. Я обязан уважать того ребенка, которым был и который по-прежнему живет внутри меня. Сейчас правильным решением будет продолжать. Как долго? Как минимум до июня», – сказал Буффон.

    • Буффон повторил рекорд экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате (647 игр).
    • Контракт 41-летнего вратаря заканчивается летом 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1605

      koli4ka 1 час назад

      Джанлуиджи всегда был дружен и с футболом,и с головой,профессионал однако...

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