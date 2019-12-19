Защитник «Оренбурга» Терехов может перейти в «Сочи»

«Сочи» близок к подписанию защитника «Оренбурга» Сергея Терехова.

29-летний футболист может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Контракт защитника с «Оренбургом» истекает летом 2020 года.

В этом сезоне Терехов провел 20 матчей, в которых сделал два ассиста.

В декабре «Сочи» возглавил Владимир Федотов, который работал в «Оренбурге».

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