Защитник «Оренбурга» Терехов может перейти в «Сочи»

Опять фарм-клубы что-то между собой мутят. Уже запутали нас, кто Зенит-2, а кто Зенит-3. А вообще, названия у клубов какие-то неоригинальные. Вот у Локомотива есть Казанка. Давайте Сочи или Оренбург переименуем в Бомжанку.
«Сочи» близок к подписанию защитника «Оренбурга» Сергея Терехова.
29-летний футболист может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Контракт защитника с «Оренбургом» истекает летом 2020 года.
- В этом сезоне Терехов провел 20 матчей, в которых сделал два ассиста.
- В декабре «Сочи» возглавил Владимир Федотов, который работал в «Оренбурге».
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