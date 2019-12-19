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    Защитник «Оренбурга» Терехов может перейти в «Сочи»

    «Сочи» близок к подписанию защитника «Оренбурга» Сергея Терехова.

    29-летний футболист может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Контракт защитника с «Оренбургом» истекает летом 2020 года.

    • В этом сезоне Терехов провел 20 матчей, в которых сделал два ассиста.
    • В декабре «Сочи» возглавил Владимир Федотов, который работал в «Оренбурге».

    «РБ»: Федотов хочет подписать Деспотовича в «Сочи»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13179

      bset 31 минуту назад

      Опять фарм-клубы что-то между собой мутят. Уже запутали нас, кто Зенит-2, а кто Зенит-3. А вообще, названия у клубов какие-то неоригинальные. Вот у Локомотива есть Казанка. Давайте Сочи или Оренбург переименуем в Бомжанку.

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