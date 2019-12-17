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    «Татнефть» опровергла информацию о спонсорстве «Рубина»

    Информация о том, что нефтяная компания «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина», оказалась недостоверной.

    «По поводу появившейся в прессе информации о возможном спонсорстве футбольного клуба «Рубин» заявляем, что в настоящее время таких планов нет. Мы считаем «Рубин» гордостью Татарстана и желаем команде успешно преодолеть сложный период, радовать болельщиков новыми победами и достижениями», – сообщили в пресс-службе «Татнефти».

    • По итогам 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • В понедельник клуб уволил Романа Шаронова с поста главного тренера
    • Возглавить казанскую команду может Леонид Слуцкий.

    Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?

    Источник: Inkazan.ru

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1130

      латунный 33 минуты назад

      рубин вылетит и колобок не поможет он ноль .

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