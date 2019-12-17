«Татнефть» опровергла информацию о спонсорстве «Рубина»

Информация о том, что нефтяная компания «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина», оказалась недостоверной.
«По поводу появившейся в прессе информации о возможном спонсорстве футбольного клуба «Рубин» заявляем, что в настоящее время таких планов нет. Мы считаем «Рубин» гордостью Татарстана и желаем команде успешно преодолеть сложный период, радовать болельщиков новыми победами и достижениями», – сообщили в пресс-службе «Татнефти».
- По итогам 19 туров «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
- В понедельник клуб уволил Романа Шаронова с поста главного тренера
- Возглавить казанскую команду может Леонид Слуцкий.
Слуцкий в «Рубине» – что? Откуда информация, как там с деньгами и что с результатами?
Источник: Inkazan.ru