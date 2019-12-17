«Татнефть» может стать генеральным спонсором «Рубина»

Нефтяная компания «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина», сообщает «Татар-информ».

В этом случае «Татнефть» также сменит управленческую команду. Новый спонсор вложит средства в усиление состава.

Сейчас главным спонсором казанцев является холдинг «ТАИФ», который может отойти от управления клубом. Решение будет приниматься на уровне руководства Татарстана.

В понедельник «Рубин» расторг контракт с тренером Романом Шароновым .

. После 19 туров команда идет в зоне переходных матчей.

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