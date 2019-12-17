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    «Татнефть» может стать генеральным спонсором «Рубина»

    Нефтяная компания «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина», сообщает «Татар-информ».

    В этом случае «Татнефть» также сменит управленческую команду. Новый спонсор вложит средства в усиление состава.

    Сейчас главным спонсором казанцев является холдинг «ТАИФ», который может отойти от управления клубом. Решение будет приниматься на уровне руководства Татарстана.

    • В понедельник «Рубин» расторг контракт с тренером Романом Шароновым.
    • После 19 туров команда идет в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Татар-информ»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +202

      RJM555 19 минут назад

      .....))) намёки блин сума посходили все

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