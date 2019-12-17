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«Татнефть» может стать генеральным спонсором «Рубина»

17 декабря 2019, 16:31
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Нефтяная компания «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина», сообщает «Татар-информ».

В этом случае «Татнефть» также сменит управленческую команду. Новый спонсор вложит средства в усиление состава.

Сейчас главным спонсором казанцев является холдинг «ТАИФ», который может отойти от управления клубом. Решение будет приниматься на уровне руководства Татарстана.

  • В понедельник «Рубин» расторг контракт с тренером Романом Шароновым.
  • После 19 туров команда идет в зоне переходных матчей.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (2)
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RJM555
1576594238
.....))) намёки блин сума посходили все
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paracetamol
1576596123
Татнефть сама на ладан дышит. Запасы исчерпаны или подорваны.
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