«Татнефть» может стать генеральным спонсором «Рубина»

Нефтяная компания «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина», сообщает «Татар-информ».
В этом случае «Татнефть» также сменит управленческую команду. Новый спонсор вложит средства в усиление состава.
Сейчас главным спонсором казанцев является холдинг «ТАИФ», который может отойти от управления клубом. Решение будет приниматься на уровне руководства Татарстана.
- В понедельник «Рубин» расторг контракт с тренером Романом Шароновым.
- После 19 туров команда идет в зоне переходных матчей.
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Источник: «Татар-информ»