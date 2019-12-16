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  • Руди Гарсия: «Невероятное испытание для «Лиона». Будет очень приятно сыграть против «Ювентуса»

Руди Гарсия: «Невероятное испытание для «Лиона». Будет очень приятно сыграть против «Ювентуса»

16 декабря 2019, 15:47

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Невероятное испытание, будет очень приятно сыграть здесь против «Ювентуса». Мы в числе 16 сильнейших команд Европы. Миралем Пьянич [бывший игрок Гарсии в «Роме»] – игрок высочайшего класса, невероятно техничный. Это очень важная фигура в сегодняшнем «Ювентусе». Я буду рад встретиться с Маурицио Сарри, это очень хороший тренер с огромным опытом», – сказал Гарсия.

  • Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта.

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»


Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Лион Ювентус Гарсия Руди Сарри Маурицио
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