Руди Гарсия: «Невероятное испытание для «Лиона». Будет очень приятно сыграть против «Ювентуса»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Невероятное испытание, будет очень приятно сыграть здесь против «Ювентуса». Мы в числе 16 сильнейших команд Европы. Миралем Пьянич [бывший игрок Гарсии в «Роме»] – игрок высочайшего класса, невероятно техничный. Это очень важная фигура в сегодняшнем «Ювентусе». Я буду рад встретиться с Маурицио Сарри, это очень хороший тренер с огромным опытом», – сказал Гарсия.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 18-19 февраля и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта.

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