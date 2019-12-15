Примера. «Эспаньол» не выиграл в седьмом матче подряд, «Сельта» и «Мальорка» обменялись двумя голами

В очередном туре чемпионата Испании «Эспаньол» не справился с «Бетисом». Каталонцы не победили в седьмом матче Примеры подряд и идут в зоне вылета.

В другой встрече «Сельта» и «Мальорка» обменялись двумя голами. Ничью островитянам принес хорватский форвард Анте Будимир.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Сельта – Мальорка – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Рафинья, 20; 1:1 – Севилья, 33 (с пенальти); 2:1 – Аспас, 50 (с пенальти); 2:2 – Будимир, 83.

Удаления: нет – Райлло, 78 (вторая ж.к.).

Эспаньол – Бетис – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 4; 1:1 – Дардер, 19; 2:1 – Бернардо, 41; 2:2 – Бартра, 67.

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