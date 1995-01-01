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    Игрок «Ростова» Чистяков – лучший в сезоне РПЛ по проценту выигранных единоборств

    РПЛ ушла на зимний перерыв. Во время него лига публикует личную статистику футболистов. Например, по проценту выигранных единоборств лидирует защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков (254 из 351, 72 процента).

    Второе место занимает защитник «Рубина» Филип Уремович (224 из 327, 69 процентов). Третье – игрок «Урала» Рафал Аугустыняк (219 из 383, 57 процентов).

    • Чистяков в сезоне пропустил только один матч.
    • «Ростов» занимает в РПЛ третье место.
    • «Урал» идет девятым.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      Питерский князь 19 минут назад

      Это Бубнов считал?
      Тогда все понятно.
      Больше Барриоса никто не выиграл, поэтому мы и на 1 месте!

      2
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      Рейтинг: +285

      Бpaтан 3а6анeнного xpюкан > Питерский князь 9 минут назад

      Ага, по работе с судьями вы безусловно на первом месте, а как только за порог (границу), так без Карасёва отсасываете у Бефики насухую и занимаете. как обычно, достойное 4-е место в группе ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +22

      Питерский князь > Бpaтан 3а6анeнного xpюкан 3 минуты назад

      Как обычно?
      Ты говна объелся.
      Вы в ЛЕ квалифицироваться не можете. Лучше одень намордник и молчи.

      1
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      Рейтинг: +1568

      Бухбух 37 минут назад

      Это не показатель. Можно выиграть 9 из 10 единоборств, например, в центре поля, но самое важное, в своей штрафной, проиграть.

      1
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      Рейтинг: +36081

      portero > Бухбух 19 минут назад

      ну если одно еще не так страшно, а может такое быть постоянно каждое десятое привоз.

      0
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      Рейтинг: +35678

      MaxRnD 1 час назад

      В небе Покрышкин ))

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