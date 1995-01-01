Игрок «Ростова» Чистяков – лучший в сезоне РПЛ по проценту выигранных единоборств

РПЛ ушла на зимний перерыв. Во время него лига публикует личную статистику футболистов. Например, по проценту выигранных единоборств лидирует защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков (254 из 351, 72 процента).

Второе место занимает защитник «Рубина» Филип Уремович (224 из 327, 69 процентов). Третье – игрок «Урала» Рафал Аугустыняк (219 из 383, 57 процентов).