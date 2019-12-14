Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лэмпард: «Меня вышвырнут из «Челси», если я попрошу руководство купить Мбаппе, Роналду и Месси»

Лэмпард: «Меня вышвырнут из «Челси», если я попрошу руководство купить Мбаппе, Роналду и Месси»

14 декабря 2019, 09:54
5

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о своем участии в трансферной политике клуба.

«Если я скажу руководству, что я хочу видеть атакующее трио Мбаппе-Роналду-Месси, то меня вышвырнут из «Челси». Я не хочу этого говорить. Однако у меня есть возможность выразить свое мнение по той или иной кандидатуре. У нас открытые отношения с владельцем», – отметил Лэмпард.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1576308329
Если купят Санчо, будет бомба. Англичанин, молодой, да еще и очень классный игрок. Но вот сколько придется отвалить, больше половины суммы выделенных денег.
Ответить
Proker
1576310506
Не не не,не в коем случае особенно Месси,он в Англии и в оденочку не по тянет,его это динарка не позволит..)
Ответить
subbotaspartak
1576311629
И контрольный выстрел - Дзюба.
Ответить
O-kolesov
1576313256
Алмазы Чукотки никогда не мешали Челси.
Ответить
Давид59
1576320146
177 лимонов на трансферы? Каждый из троих стоит дороже. А Месси вообще, как картину Микеланжело трудно оценить. За Месси пожалуй не только Чукотку продать надо
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+