Лэмпард: «Меня вышвырнут из «Челси», если я попрошу руководство купить Мбаппе, Роналду и Месси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о своем участии в трансферной политике клуба.

«Если я скажу руководству, что я хочу видеть атакующее трио Мбаппе-Роналду-Месси, то меня вышвырнут из «Челси». Я не хочу этого говорить. Однако у меня есть возможность выразить свое мнение по той или иной кандидатуре. У нас открытые отношения с владельцем», – отметил Лэмпард.