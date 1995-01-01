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    Лэмпард: «Меня вышвырнут из «Челси», если я попрошу руководство купить Мбаппе, Роналду и Месси»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о своем участии в трансферной политике клуба.

    «Если я скажу руководству, что я хочу видеть атакующее трио Мбаппе-Роналду-Месси, то меня вышвырнут из «Челси». Я не хочу этого говорить. Однако у меня есть возможность выразить свое мнение по той или иной кандидатуре. У нас открытые отношения с владельцем», – отметил Лэмпард.

    Источник: Goal

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