Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Иванович: «В РПЛ «Зенит» тоже ошибается, но там нас не наказывают»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3).

    «Параллельный матч «Лиона»«Лейпцигом» – 2:2) показал, что на таком уровне нельзя надеяться на удачу, на чудо. Нужно делать свою работу самим, концентрироваться на своем матче и играть так, как умеем.

    Сейчас чувства очень тяжелые, мы переживаем, тяжело найти слова. Думаю, мы сможем выбраться и показать свою лучшую игру. В чемпионате России мы тоже ошибаемся, но там нас не наказывают. Но это Лига чемпионов, здесь тяжелее. Нас наказали за каждую ошибку», – сказал Иванович.

    • «Зенит» занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Бенфику», «Лион» и «Лейпциг».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в активе 45 очков.
    • Отрыв от «Краснодара», идущего вторым, – десять баллов.

    Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:26
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9341

      silver29 1 минуту назад

      А ведь болельщики кричавшие "зюба ......." были правы ! и подлежат полной реабилитации с выплатой морального вреда, он таким и оказался ! В Европе он не лев, а так помойный котенок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      Klaido 6 минут назад

      просто в чемпионате России ваши ошибки исправляют судьи, а в Европе вас судят честно ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10878

      vladimir-7 11 минут назад

      Команды в РПЛ вас не могут наказывать, Зенит защищен Газпромом и
      естественно судьями, а в Европе взятки не берут, вот и прокатило мимо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      neveldomha 20 минут назад

      Иванович отличный защитник, но возраст ..... При игре, в паре с Ракицким, они здорово подчищают друг за другом. Что давало возможность экономить силы. Но в этой игре, Осорио, к сожалению со своей задачей не справился. Было видно, что к концу первого тайма Иванович подсел. Эх ему бы лет пяток скинуть........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4561

      paracetamol 1 час назад

      По мячу разучился попадать, Броня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +860

      evgevg13 1 час назад

      Ах,ах

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74779
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru