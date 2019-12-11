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  • Иванович: «В РПЛ «Зенит» тоже ошибается, но там нас не наказывают»

Иванович: «В РПЛ «Зенит» тоже ошибается, но там нас не наказывают»

11 декабря 2019, 07:26
68

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3).

«Параллельный матч «Лиона»«Лейпцигом» – 2:2) показал, что на таком уровне нельзя надеяться на удачу, на чудо. Нужно делать свою работу самим, концентрироваться на своем матче и играть так, как умеем.

Сейчас чувства очень тяжелые, мы переживаем, тяжело найти слова. Думаю, мы сможем выбраться и показать свою лучшую игру. В чемпионате России мы тоже ошибаемся, но там нас не наказывают. Но это Лига чемпионов, здесь тяжелее. Нас наказали за каждую ошибку», – сказал Иванович.

  • «Зенит» занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Бенфику», «Лион» и «Лейпциг».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в активе 45 очков.
  • Отрыв от «Краснодара», идущего вторым, – десять баллов.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (68)
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vladimir-7
1576043737
Команды в РПЛ вас не могут наказывать, Зенит защищен Газпромом и естественно судьями, а в Европе взятки не берут, вот и прокатило мимо.
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Mazai-NN
1576045820
В РПЛ у вас 12 игрок который делает результат
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Тазит
1576046522
Лидер РПЛ с10-очковым отрывом занял последнее место в самой проходной группе ЛЧ. Тут не до издевок на бомжами. Если Зенит УГ, то кто тогда остальные?
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nik55
1576047645
нет помощи от судьи и вы в полной жопе
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xkixerx
1576049397
Это он в том смысле, что в РПЛ тоже, забиваем из оффсайдов, играем руками, ломаем ноги, но нас не удаляют, все в нашу пользу свистят, засчитывают все голы, и т.д.??! Ну да ты прав, в Европе судят по другому.
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faten
1576049859
В РПЛ вам и пенальти не ставят кто бы сомневался))
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PNZ1985
1576050664
одним словом ДНО, трусливая тактика - катенначо, исповедуемая Семаком дала "плоды"
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Retiremen_VMF
1576051978
Не понял я. Он в шоке от карточки и пеналя? В России их то не наказывают, а тут...
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VVM1964
1576056318
" Кто же его посадит - он же памятник " - Кто же вас накажет - судьи все свои , ручные ))))))
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РМЗ
1576063941
Конечно , у вас в защите рефери играет в рфпл
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