Иванович: «В РПЛ «Зенит» тоже ошибается, но там нас не наказывают»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3).

«Параллельный матч «Лиона» (с «Лейпцигом» – 2:2) показал, что на таком уровне нельзя надеяться на удачу, на чудо. Нужно делать свою работу самим, концентрироваться на своем матче и играть так, как умеем.

Сейчас чувства очень тяжелые, мы переживаем, тяжело найти слова. Думаю, мы сможем выбраться и показать свою лучшую игру. В чемпионате России мы тоже ошибаемся, но там нас не наказывают. Но это Лига чемпионов, здесь тяжелее. Нас наказали за каждую ошибку», – сказал Иванович.

«Зенит» занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед «Бенфику», «Лион» и «Лейпциг».

«Зенит» лидирует в РПЛ, имея в активе 45 очков.

Отрыв от «Краснодара», идущего вторым, – десять баллов.

Лига чемпионов. «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков