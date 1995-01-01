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    Жоау Мариу: «Миранучук в «Юве»? Алексей мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и Англии»

    Хавбек «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в один из итальянских клубов.

    — Последний месяц все обсуждают возможный переезд Алексея Миранчука в Европу. В частности, в «Юве». Думаешь, он готов к топ-клубу?

    — Потенциал я вижу. Но здесь нужно понимать, что в той же Италии очень специфичный чемпионат, где все построено на тактике и физике. Алексей достаточно техничен и мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и, например, в Англии. Многое будет зависеть от его менталитета. Да, если есть варианты из Европы, можно уехать, но нужно осознавать: это сложно и придется много работать. Гораздо больше, чем сейчас.

    — Вы с ним не обсуждали трансфер в Европу?

    — Об этом не говорили ни разу. Но если понадобится мой совет, он всегда может обратиться. Алексей — фантастический игрок, к тому же он еще молод. Все зависит от его желания. Если решит попробовать себя на другом уровне — почему нет?

    Другой момент, что каждый футболист все-таки хочет играть. Поэтому нужно проанализировать все варианты и выбрать тот, где у тебя будет такая возможность. Все просто: если хочешь прогрессировать и расти, переходи туда, где будешь играть.

    — В Италии пишут, что Миранчуком интересуется еще и «Интер». Если Конте позвонит тебе и спросит про Алексея, что ты ответишь?

    — На таком уровне это вряд ли возможно. Можно посмотреть на игрока на поле и определить его возможности и потенциал. Так что Конте вряд ли понадобится мой совет. Клубы и тренеры такого статуса обычно четко понимают, кто им нужен. И если они нацелены на покупку игрока, то сделают это без лишних советов, – сказал Мариу.

    • По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Миранчука летом за 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил девять голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.

    Рибальта: «Спортивный директор «Ювентуса» узнавал, что я думаю о Миранчуке»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +634

      KPCCSPB 35 минут назад

      Журналисты как животные, задают такие вопросы в надежде на что? Что игрок или тренер скажут "не, он говно, в РПЛ ему гнить до старости". Конечно все отвечают положительно только

      0
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      Рейтинг: +209

      Ушат Помоев 1 час назад

      Да кому он нужен,хватит форсить новости по поводу Миранчуков!!!если бы могли давно бы играли а так пока только РПЛ это потолок!

      1
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      Рейтинг: +503

      ARTHUR19 > Ушат Помоев 56 минут назад

      Действительно, таких Миранчуков по всей европе толпа бегает. Если бы интерес был, то давно бы уже купили, так что получается, что все эти разговоры нужны только для того, чтобы набить ему цену.

      0
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      Рейтинг: +4546

      paracetamol 1 час назад

      Подоплека поста - гони Юва 200 лямов за пару!

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