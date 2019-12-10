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  • Жоау Мариу: «Миранучук в «Юве»? Алексей мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и Англии»

Жоау Мариу: «Миранучук в «Юве»? Алексей мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и Англии»

10 декабря 2019, 13:18
12

Хавбек «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в один из итальянских клубов.

— Последний месяц все обсуждают возможный переезд Алексея Миранчука в Европу. В частности, в «Юве». Думаешь, он готов к топ-клубу?

— Потенциал я вижу. Но здесь нужно понимать, что в той же Италии очень специфичный чемпионат, где все построено на тактике и физике. Алексей достаточно техничен и мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и, например, в Англии. Многое будет зависеть от его менталитета. Да, если есть варианты из Европы, можно уехать, но нужно осознавать: это сложно и придется много работать. Гораздо больше, чем сейчас.

— Вы с ним не обсуждали трансфер в Европу?

— Об этом не говорили ни разу. Но если понадобится мой совет, он всегда может обратиться. Алексей — фантастический игрок, к тому же он еще молод. Все зависит от его желания. Если решит попробовать себя на другом уровне — почему нет?

Другой момент, что каждый футболист все-таки хочет играть. Поэтому нужно проанализировать все варианты и выбрать тот, где у тебя будет такая возможность. Все просто: если хочешь прогрессировать и расти, переходи туда, где будешь играть.

— В Италии пишут, что Миранчуком интересуется еще и «Интер». Если Конте позвонит тебе и спросит про Алексея, что ты ответишь?

— На таком уровне это вряд ли возможно. Можно посмотреть на игрока на поле и определить его возможности и потенциал. Так что Конте вряд ли понадобится мой совет. Клубы и тренеры такого статуса обычно четко понимают, кто им нужен. И если они нацелены на покупку игрока, то сделают это без лишних советов, – сказал Мариу.

  • По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Миранчука летом за 40 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил девять голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Интер Ювентус Мариу Жоау Миранчук Алексей
Комментарии (12)
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paracetamol
1575974876
Подоплека поста - гони Юва 200 лямов за пару!
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Ушат Помоев
1575975588
Да кому он нужен,хватит форсить новости по поводу Миранчуков!!!если бы могли давно бы играли а так пока только РПЛ это потолок!
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Иван Петров 1986
1575980956
И в Буркина Фасо
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ААМ
1575982818
Судя по игре за сборную, я не уверен
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SPbZenit12
1575984841
Конечно мог бы, но не будет. Ибо он там нахрен никому не взялся. Да ещё и за такие бабки.
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vladimir63
1575990042
и в Бурундии мог бы и в Зимбабве Лаосе и Индии далее можно перечислить все страны мира ! беда в том что ОН ТАМ ну на не нужен никому да ещё за такие бабки !
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Фан666
1575997866
Сам то не смог в Италии играть, а у нас кумир прямо. Куда уж мирончук, как дзагоева будет тут сидеть до пенсии. Ну может сгтняет на полгодика в условную сампдорию
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Алекс636363
1576036541
в чемпионате венгрии и болгарии ему играть, а не в италии-испании
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Hektor 84
1576099144
Сампдория, Сельта, вест хэм. Про этих он имел в виду?
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