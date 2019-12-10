Жоау Мариу: «Миранучук в «Юве»? Алексей мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и Англии»

Хавбек «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, высказался о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в один из итальянских клубов.

— Последний месяц все обсуждают возможный переезд Алексея Миранчука в Европу. В частности, в «Юве». Думаешь, он готов к топ-клубу?

— Потенциал я вижу. Но здесь нужно понимать, что в той же Италии очень специфичный чемпионат, где все построено на тактике и физике. Алексей достаточно техничен и мог бы играть не только в Италии, но и в Испании и, например, в Англии. Многое будет зависеть от его менталитета. Да, если есть варианты из Европы, можно уехать, но нужно осознавать: это сложно и придется много работать. Гораздо больше, чем сейчас.

— Вы с ним не обсуждали трансфер в Европу?

— Об этом не говорили ни разу. Но если понадобится мой совет, он всегда может обратиться. Алексей — фантастический игрок, к тому же он еще молод. Все зависит от его желания. Если решит попробовать себя на другом уровне — почему нет?

Другой момент, что каждый футболист все-таки хочет играть. Поэтому нужно проанализировать все варианты и выбрать тот, где у тебя будет такая возможность. Все просто: если хочешь прогрессировать и расти, переходи туда, где будешь играть.

— В Италии пишут, что Миранчуком интересуется еще и «Интер». Если Конте позвонит тебе и спросит про Алексея, что ты ответишь?

— На таком уровне это вряд ли возможно. Можно посмотреть на игрока на поле и определить его возможности и потенциал. Так что Конте вряд ли понадобится мой совет. Клубы и тренеры такого статуса обычно четко понимают, кто им нужен. И если они нацелены на покупку игрока, то сделают это без лишних советов, – сказал Мариу.

По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Миранчука летом за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек забил девять голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.

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