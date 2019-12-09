Рибальта: «Спортивный директор «Ювентуса» узнавал, что я думаю о Миранчуке»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта сообщил, что его коллега из «Ювентуса» Фабио Паратичи спрашивал об игровых качествах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук и «Ювентус»? На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию. Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков. Но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована.

Мы много общаемся с Фабио Паратичи. Совсем недавно, когда «Юве» играл в Москве, мы с ним встречались. Говорим обо всем, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке», – сказал Рибальта.