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    Рибальта: «Спортивный директор «Ювентуса» узнавал, что я думаю о Миранчуке»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта сообщил, что его коллега из «Ювентуса» Фабио Паратичи спрашивал об игровых качествах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    «Алексей Миранчук и «Ювентус»? На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию. Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков. Но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована.

    Мы много общаемся с Фабио Паратичи. Совсем недавно, когда «Юве» играл в Москве, мы с ним встречались. Говорим обо всем, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке», – сказал Рибальта.

    • По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Миранчука летом за 40 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил девять голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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