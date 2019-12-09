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  • Рибальта: «Спортивный директор «Ювентуса» узнавал, что я думаю о Миранчуке»

Рибальта: «Спортивный директор «Ювентуса» узнавал, что я думаю о Миранчуке»

9 декабря 2019, 06:45
5

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта сообщил, что его коллега из «Ювентуса» Фабио Паратичи спрашивал об игровых качествах полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук и «Ювентус»? На мой взгляд, в Турине есть очень много игроков на эту позицию. Поэтому такой трансфер мне представить сложно. Возможно, есть какие-то внутренние моменты, связанные с контрактами тех или иных игроков. Но атакующая группа в туринском клубе более чем укомплектована.

Мы много общаемся с Фабио Паратичи. Совсем недавно, когда «Юве» играл в Москве, мы с ним встречались. Говорим обо всем, и, разумеется, он узнавал, что я думаю о Миранчуке», – сказал Рибальта.

  • По информации Sport Mediaset, «Ювентус» может купить Миранчука летом за 40 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил девять голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1575866583
Да нужен этот Миранчук Юве...
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gor77
1575881160
бомбардир.((((((( Распечатали бы полностью это интервью. А то как всегда, выдёргиваете ответы и, самое ваше любимое!))), сколько же новостей можно напечатать!))))))) А в этом интервью действительно много интересного! Здесь можно посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=t9ZXRgyxqWk
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upiter622
1575887009
Скорее всего он нужен Факелу с ФНЛ!
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paracetamol
1575895313
Рибальта: надо выкладывать 100 евролямов за пару, срочно, пока 200 не преложили.
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Hektor 84
1575919157
Да не перейдет он ни в Ювентус, ни в Милан. Максимум этого миранчука европейский середняк.
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