Перенесенный матч «Сочи» – «Оренбург» состоится 23 февраля

Интересно, у этих чемпионов такой плотный график? Отчего не в январе?
Прочитаешь такую новость, и подумаешь - мир полон иидиотоф.
Российская Премьер-лига объявила дату проведения перенесенного матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом».
Сообщается, что игра состоится в воскресенье, 23 февраля.
О времени начала встречи РПЛ проинформирует дополнительно.
- Матч перенесли из-за эпидемии ангины у игроков «Сочи».
- Изначально поединок планировалось провести 1 декабря.
- В воскресенье «Сочи» возглавил Владимир Федотов, который до этого более двух лет тренировал «Оренбург».