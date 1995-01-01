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    Перенесенный матч «Сочи» – «Оренбург» состоится 23 февраля

    Российская Премьер-лига объявила дату проведения перенесенного матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом».

    Сообщается, что игра состоится в воскресенье, 23 февраля.

    О времени начала встречи РПЛ проинформирует дополнительно.

    • Матч перенесли из-за эпидемии ангины у игроков «Сочи».
    • Изначально поединок планировалось провести 1 декабря.
    • В воскресенье «Сочи» возглавил Владимир Федотов, который до этого более двух лет тренировал «Оренбург».

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +69

      rector 26 минут назад

      Интересно, у этих чемпионов такой плотный график? Отчего не в январе?
      Прочитаешь такую новость, и подумаешь - мир полон иидиотоф.

      0
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      Рейтинг: +1100

      Давид59 38 минут назад

      Нельзя было на 23-е февраля. Февраль, холодно, да ещё и праздник. Для сугреву примут. Короче опять понос будет

      0
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      Рейтинг: +19974

      VVM1964 56 минут назад

      Думаю , что победу отдадут Сочи - надо подсобить вылезти )))

      0
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      Рейтинг: +1028

      Mister_Tomsk 57 минут назад

      интересно сочи вылетит или его вытянут?

      0
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