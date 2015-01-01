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    Радимов: «Зимой скучно без «Спартака» будет. За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что во время зимнего перерыва будет скучать по «Спартаку».

    Радимов в твиттере пообщался с бывшим теннисистом, болельщиком «Спартака» Евгением Кафельниковым.

    «Жаль, наш чемпионат уходит на зимний перерыв... Будем скучать! Особенно по некоторым», – написал Радимов.

    «По мне будешь скучать?» – поинтересовался Кафельников.

    «Жень! Ну скучно без «Спартака» будет! За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись! Ну давай серьезно-то! И матч с «Ростовом» — это как раз и был апогей! Хочется сильного «Спартака» в чемпионате!» – ответил Радимов.

    • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
    • В воскресенье москвичи проиграли «Ростову» со счетом 1:4.

    Аршавин: «На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы не попасть в переходные игры ФНЛ»


    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4512

      paracetamol 6 минут назад

      Посмеялись над хрюшками изрядно. Скучно будет без них.

      0
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      Рейтинг: +35

      Волька 1 час назад

      Опять бомжатиной завоняло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      Давид59 1 час назад

      Прогноз Радимова ясен. "Скучно без Спартака будет". Значит в ближайшее время перспектив для него не видит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      Genz 2 часа назад

      ФНЛ самое место Спартаку

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1876

      OldenVad > Genz 1 час назад

      С чего бы? Только потому что Вы так хотите?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3985

      nik55 > Genz 1 час назад

      твое место помойка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1926

      Борат 2 часа назад

      как там женя вафельников поживает?
      гнал вчера спартачей вперёд твитами до 30-й минуты?
      верит он в тадеску или теперь за аек болеть будет?

      1
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      Рейтинг: +10662

      sssrspartak > Борат 2 часа назад

      клоун!тебе в цирк надо к запашному!вместе будете людей смешить!

      4
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