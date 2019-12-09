Радимов: «Зимой скучно без «Спартака» будет. За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что во время зимнего перерыва будет скучать по «Спартаку».

Радимов в твиттере пообщался с бывшим теннисистом, болельщиком «Спартака» Евгением Кафельниковым.

«Жаль, наш чемпионат уходит на зимний перерыв... Будем скучать! Особенно по некоторым», – написал Радимов.

«По мне будешь скучать?» – поинтересовался Кафельников.

«Жень! Ну скучно без «Спартака» будет! За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись! Ну давай серьезно-то! И матч с «Ростовом» — это как раз и был апогей! Хочется сильного «Спартака» в чемпионате!» – ответил Радимов.

После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

В воскресенье москвичи проиграли «Ростову» со счетом 1:4.

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