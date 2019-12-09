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  • Радимов: «Зимой скучно без «Спартака» будет. За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись»

Радимов: «Зимой скучно без «Спартака» будет. За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись»

9 декабря 2019, 13:22
8

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что во время зимнего перерыва будет скучать по «Спартаку».

Радимов в твиттере пообщался с бывшим теннисистом, болельщиком «Спартака» Евгением Кафельниковым.

«Жаль, наш чемпионат уходит на зимний перерыв... Будем скучать! Особенно по некоторым», – написал Радимов.

«По мне будешь скучать?» – поинтересовался Кафельников.

«Жень! Ну скучно без «Спартака» будет! За последнее время вы столько наворотили, что сами ужаснулись! Ну давай серьезно-то! И матч с «Ростовом» — это как раз и был апогей! Хочется сильного «Спартака» в чемпионате!» – ответил Радимов.

  • После 19 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
  • В воскресенье москвичи проиграли «Ростову» со счетом 1:4.

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Источник: твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Зенит-2 Зенит Радимов Владислав
Комментарии (8)
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Давид59
1575889306
Прогноз Радимова ясен. "Скучно без Спартака будет". Значит в ближайшее время перспектив для него не видит
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Волька
1575890041
Опять бомжатиной завоняло
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paracetamol
1575894763
Посмеялись над хрюшками изрядно. Скучно будет без них.
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Иван Петров 1986
1575895982
Да без тебя убогого еще скучнее будет. Ты лучше со своей Танюшкой разберись, а потом рассуждай.
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Dizgen
1575910857
Чмошник бомжовский пернул
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Hektor 84
1575919996
Расскажи где зенит2 горе тренер. В какой жоПе?
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