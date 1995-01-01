Эредивизие. «Витесс» в первом матче без Слуцкого и Березуцких сыграл вничью с «Фейеноордом» Адвоката

«Витесс» провел первый матч чемпионата Голландии после отставки главного тренера Леонида Слуцкого. Арнемцы дома обошлись без голов в игре с «Фейеноордом».

С роттердамцами работает бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат. «Витесс» в таблице идет четвертым, «Фейеноорд» – пятым.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 16-й тур

Витесс – Фейеноорд – 0:0

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В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды