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    Эредивизие. «Витесс» в первом матче без Слуцкого и Березуцких сыграл вничью с «Фейеноордом» Адвоката

    «Витесс» провел первый матч чемпионата Голландии после отставки главного тренера Леонида Слуцкого. Арнемцы дома обошлись без голов в игре с «Фейеноордом».

    С роттердамцами работает бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат. «Витесс» в таблице идет четвертым, «Фейеноорд» – пятым.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 16-й тур

    Витесс – Фейеноорд – 0:0

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5635

      BRO_football 29 минут назад

      Всё, можете забывать Витесс и не публиковать новости о его матчах, как в своё время сделали это с Халлом, откуда Слуцкий тоже ушёл.

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