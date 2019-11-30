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  • Кержаков: «Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко»

Кержаков: «Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко»

30 ноября 2019, 10:00
9

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков порассуждал по поводу того, что спад в игре форварда ЦСКА Федора Чалова связан с сорвавшимся переходом в европейский клуб минувшим летом.

«Слушайте, Чалову всего 21 год. В этом возрасте бывают спады, это нормально. Если бы у него не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко. Я надеюсь, Федор преодолеет это, как игрок он мне симпатичен. Мне нравится его манера игры, а с опытом придет и хладнокровие.

Сейчас нужно продолжать работать и не задумываться о том, что не забиваешь. Если правильно действуешь на поле, голы рано или поздно придут», – сказал Кержаков.

  • Летом Чалов мог оказаться в «Кристал Пэлас».
  • Сейчас СМИ связывают нападающего ЦСКА с возможным трансфером в «Челси», «Эвертон» или «Севилью».
  • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил шесть голов и сделал пять ассистов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кержаков Александр Чалов Федор
Комментарии (9)
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АртурZaСМ
1575099524
"где-нибудь далеко..." например в Австралии или Новой Зеландии)))
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Derzkiy1
1575101792
21 год ему , спад у него и всей команды идёт меньше полу года ! Что за бред бомженок несёт ?
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Stavropolets
1575102576
Еще молодой, а уже спад? Правильно сказал что Европе такие не нужны
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Кузьмич на трибуне
1575103265
Ещё и Чалова продайте. И куда тогда скатятся коняшки-клуб?
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Фан666
1575104869
Точно гонял бы за сахалинский океан
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Decorhome
1575114903
Да стабильности не хватает
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paracetamol
1575119286
Да у него только одни спады, а уменья нет.
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