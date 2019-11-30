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    Кержаков: «Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко»

    Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков порассуждал по поводу того, что спад в игре форварда ЦСКА Федора Чалова связан с сорвавшимся переходом в европейский клуб минувшим летом.

    «Слушайте, Чалову всего 21 год. В этом возрасте бывают спады, это нормально. Если бы у него не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко. Я надеюсь, Федор преодолеет это, как игрок он мне симпатичен. Мне нравится его манера игры, а с опытом придет и хладнокровие.

    Сейчас нужно продолжать работать и не задумываться о том, что не забиваешь. Если правильно действуешь на поле, голы рано или поздно придут», – сказал Кержаков.

    • Летом Чалов мог оказаться в «Кристал Пэлас».
    • Сейчас СМИ связывают нападающего ЦСКА с возможным трансфером в «Челси», «Эвертон» или «Севилью».
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил шесть голов и сделал пять ассистов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1098

      Stavropolets 9 минут назад

      Еще молодой, а уже спад? Правильно сказал что Европе такие не нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2032

      Derzkiy1 22 минуты назад

      21 год ему , спад у него и всей команды идёт меньше полу года ! Что за бред бомженок несёт ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      АртурZaСМ 1 час назад

      "где-нибудь далеко..." например в Австралии или Новой Зеландии)))

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