Кержаков: «Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков порассуждал по поводу того, что спад в игре форварда ЦСКА Федора Чалова связан с сорвавшимся переходом в европейский клуб минувшим летом.
«Слушайте, Чалову всего 21 год. В этом возрасте бывают спады, это нормально. Если бы у него не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко. Я надеюсь, Федор преодолеет это, как игрок он мне симпатичен. Мне нравится его манера игры, а с опытом придет и хладнокровие.
Сейчас нужно продолжать работать и не задумываться о том, что не забиваешь. Если правильно действуешь на поле, голы рано или поздно придут», – сказал Кержаков.
- Летом Чалов мог оказаться в «Кристал Пэлас».
- Сейчас СМИ связывают нападающего ЦСКА с возможным трансфером в «Челси», «Эвертон» или «Севилью».
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил шесть голов и сделал пять ассистов.
Источник: «Р-Спорт»