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    Ракицкий и Кузяев не сыграют в последнем матче группы Лиги чемпионов против «Бенфики»

    В декабре «Зенит» проведет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Во встрече из-за перебора желтых карточек не примут участие два футболиста россиян.

    Речь идет о защитнике Ярославе Ракицком и полузащитнике Далере Кузяеве. Оба получили карточки в матче пятого тура против «Лиона» (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2019 23:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +48

      Питерский кардинал 42 минуты назад

      Кузяева на Жиркова. А вот с Ракицким будет большая проблема!
      Осорио поставят к Ивановичу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1770

      baden69 1 час назад

      Огромная потеря в решающем матче, особенно Ярик, которого заменить будет архисложно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      Бриг 1 час назад

      Там вместо Ракитского некого ставить

      2
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      Рейтинг: +11361

      Garrincha58 1 час назад

      Ракицкий просто тупак пошёл на 89-й минуте спорить с судьёй видать хочет пораньше на канары слинять

      1
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      Рейтинг: -24

      Вальдемар IV > Garrincha58 4 минуты назад

      че ему играть, резу вилков делает, в лч, ле заработали уже себе

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