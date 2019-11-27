Ракицкий и Кузяев не сыграют в последнем матче группы Лиги чемпионов против «Бенфики»

В декабре «Зенит» проведет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Во встрече из-за перебора желтых карточек не примут участие два футболиста россиян.

Речь идет о защитнике Ярославе Ракицком и полузащитнике Далере Кузяеве. Оба получили карточки в матче пятого тура против «Лиона» (2:0).