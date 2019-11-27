«Бизнес Online»: братья Миранчуки могли перейти в «Рубин» за 3 миллиона в 2017 году. Сделку не одобрили спонсоры казанцев

По информации «Бизнес Online», «Рубин» в январе 2017 года согласовал с «Локомотивом» трансфер полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

Сумма трансфера за обоих игроков должна была составить чуть более 3 миллионов евро вместо 5 миллионов, которые просил «Локомотив», утверждает издание. На встрече с братьями, их мамой и представителями Миранчуков «Рубин» уладил все детали личных контрактов, в том числе и дату подписания соглашений.

В итоге сделку не одобрили спонсоры «Рубина», потому что за полгода до этого клуб провел самую масштабную кампанию в своей истории, закупив новичков на 40 миллионов евро.

Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

«Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов