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    «Бизнес Online»: братья Миранчуки могли перейти в «Рубин» за 3 миллиона в 2017 году. Сделку не одобрили спонсоры казанцев

    По информации «Бизнес Online», «Рубин» в январе 2017 года согласовал с «Локомотивом» трансфер полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

    Сумма трансфера за обоих игроков должна была составить чуть более 3 миллионов евро вместо 5 миллионов, которые просил «Локомотив», утверждает издание. На встрече с братьями, их мамой и представителями Миранчуков «Рубин» уладил все детали личных контрактов, в том числе и дату подписания соглашений.

    В итоге сделку не одобрили спонсоры «Рубина», потому что за полгода до этого клуб провел самую масштабную кампанию в своей истории, закупив новичков на 40 миллионов евро.

    • Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

    «Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5277

      ilichkadr 14 минут назад

      Слухи растут как снежный ком! Уже Рубин всплыл, и это на фоне Юве!!!! Почему молчит грузин и куда смотрит агент игрока?

      0
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      Рейтинг: +7814

      parevg 16 минут назад

      Поздно пить боржоми...

      0
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      Рейтинг: -14

      Фанат Рубина 29 минут назад

      ДОЛБ***** БЛ**** на какой то баласт потратили 40 лямов, а на игроков которые могли принести славу и деньги клубу зажали жалкие 5 оимонов!

      Всегда знал что рук-во и спонсор наш ДОЛБА***

      0
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      Рейтинг: +7871

      ufos73 39 минут назад

      Бомжи рыдают, если бы не эти скупердяи, то летом, могли бы их купить тыщ за 100 деревянных! ))))

      2
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      Рейтинг: +605

      Flydis 42 минуты назад

      "Дальновидный" менеджмент. Лучше взять еще одного Карлоса Эдуардо.

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