Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бизнес Online»: братья Миранчуки могли перейти в «Рубин» за 3 миллиона в 2017 году. Сделку не одобрили спонсоры казанцев

«Бизнес Online»: братья Миранчуки могли перейти в «Рубин» за 3 миллиона в 2017 году. Сделку не одобрили спонсоры казанцев

27 ноября 2019, 19:17
9

По информации «Бизнес Online», «Рубин» в январе 2017 года согласовал с «Локомотивом» трансфер полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

Сумма трансфера за обоих игроков должна была составить чуть более 3 миллионов евро вместо 5 миллионов, которые просил «Локомотив», утверждает издание. На встрече с братьями, их мамой и представителями Миранчуков «Рубин» уладил все детали личных контрактов, в том числе и дату подписания соглашений.

В итоге сделку не одобрили спонсоры «Рубина», потому что за полгода до этого клуб провел самую масштабную кампанию в своей истории, закупив новичков на 40 миллионов евро.

  • Сейчас братьями Миранчуками интересуются европейские клубы, среди которых «Ювентус» и «Милан».

«Рубин» предложил 5 миллионов за Алексея Миранчука, «Локомотив» хочет 8 миллионов

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Flydis
1574871833
"Дальновидный" менеджмент. Лучше взять еще одного Карлоса Эдуардо.
Ответить
ufos73
1574872021
Бомжи рыдают, если бы не эти скупердяи, то летом, могли бы их купить тыщ за 100 деревянных! ))))
Ответить
ilichkadr
1574873483
Слухи растут как снежный ком! Уже Рубин всплыл, и это на фоне Юве!!!! Почему молчит грузин и куда смотрит агент игрока?
Ответить
Hektor 84
1574876881
Бредятина
Ответить
BRO_football
1574877523
И что? Не факт, что играя в Рубине, Миранчуки стали бы по уровню игры такими же, как сейчас в Локомотиве.
Ответить
aaaaahhhh
1574879981
и похоже они были правы, распиарили братцев так же как Дзюбу....
Ответить
Ганнибал Лектор
1574880755
Спонсоры казанцев, очевидно, откусили себе уже что-то от злости на собственное жлобство... Могли нехилый куш поднять)
Ответить
"Локо" в атаке
1574883322
Молодцы спонсоры:)))
Ответить
yоwill
1574888174
Eсли делаетe ставки -> portal-bet.ru
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+