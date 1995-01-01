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    Клопп, Гвардиола, тен Хаг – лучшие клубные тренеры по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров в 2019 году.

    Победителем голосования стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – он набрал 369 баллов. На втором месте тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (100), на третьем – Эрик тен Хаг из «Аякса» (82).

    1. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 369

    2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100

    3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82

    4. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 43

    5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32

    6. Маурицио Сарри («Челси» и «Ювентус») – 16

    7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10

    8. Диего Симеоне («Атлетико») – 8

    9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7

    10. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 6.

    Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25


    Источник: сайт IFFHS

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2020

      Derzkiy1 2 минуты назад

      Почеттино топ4 выкинули ...) Клопп бесспорно

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