Клопп, Гвардиола, тен Хаг – лучшие клубные тренеры по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров в 2019 году.

Победителем голосования стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – он набрал 369 баллов. На втором месте тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (100), на третьем – Эрик тен Хаг из «Аякса» (82).

1. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 369

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100

3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82

4. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 43

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32

6. Маурицио Сарри («Челси» и «Ювентус») – 16

7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10

8. Диего Симеоне («Атлетико») – 8

9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7

10. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 6.

Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25



