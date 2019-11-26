Клопп, Гвардиола, тен Хаг – лучшие клубные тренеры по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубных тренеров в 2019 году.
Победителем голосования стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – он набрал 369 баллов. На втором месте тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (100), на третьем – Эрик тен Хаг из «Аякса» (82).
1. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 369
2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100
3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82
4. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 43
5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32
6. Маурицио Сарри («Челси» и «Ювентус») – 16
7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10
8. Диего Симеоне («Атлетико») – 8
9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7
10. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 6.
Сантуш, Тите, Мартинес и Шевченко – в десятке лучших тренеров по версии IFFHS. Черчесов не попал в топ-25