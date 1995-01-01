«Спартак» при Тедеско набрал в РПЛ 53 процента очков

Ничья (рубин), победа (Локо), поражение (Арсенал), победа (крылья), ничья (Урал).
Тренеры меняются, но клуб остаётся верен себе. Любому могут проиграть и у любого выиграть. Хз как, но так уже лет 12, а то и больше. Пока что Тедеско ничем не выделяется и традиции сохраняет.
Матч 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) – пятый для москвичей под руководством Доменико Тедеско в чемпионате России. Немца назначили в октябре.
Спартаковцы набрали восемь очков – больше половины (53 процента) из возможных 15-и. Побежденными оказались «Локомотив» (3:0) и «Крылья Советов» (2:0).