Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    «Спартак» при Тедеско набрал в РПЛ 53 процента очков

    Матч 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) – пятый для москвичей под руководством Доменико Тедеско в чемпионате России. Немца назначили в октябре.

    Спартаковцы набрали восемь очков – больше половины (53 процента) из возможных 15-и. Побежденными оказались «Локомотив» (3:0) и «Крылья Советов» (2:0).

    • Ранее Тедеско работал в «Шальке», занимал второе место в Бундеслиге.
    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • 1 декабря москвичи сыграют с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2555

      TOMSON 3 минуты назад

      Ничья (рубин), победа (Локо), поражение (Арсенал), победа (крылья), ничья (Урал).
      Тренеры меняются, но клуб остаётся верен себе. Любому могут проиграть и у любого выиграть. Хз как, но так уже лет 12, а то и больше. Пока что Тедеско ничем не выделяется и традиции сохраняет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      Фан666 32 минуты назад

      Тедеско ничего не поменял, как говно играло так и играет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19222

      VVM1964 > Фан666 29 минут назад

      Смени аву на - " ПроФан000 " )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -26

      Вальдемар IV > Фан666 10 минут назад

      ...в рпл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      Борат 51 минуту назад

      Стыдно за спартак (клуб запрещённый среди натуралов России)!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19222

      VVM1964 > Борат 28 минут назад

      Стыдно должно быть твоим родителям , что вырастили дебила .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19222

      VVM1964 1 час назад

      " восемь очков – меньше половины из возможных 16-и " - ЭТО КАК ? И такие ЛЯПЫ каждый день ((((((( " Матч 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) – ПЯТЫЙ для москвичей под руководством Доменико Тедеско в чемпионате России " И 16 очков в 5 матчах у нас даже Зенит не может получить )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3150

      Gek Dement > VVM1964 1 час назад

      Да уж, у автора статьи по математике "2". И каша в голове.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru