«Спартак» при Тедеско набрал в РПЛ 53 процента очков

Матч 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0) – пятый для москвичей под руководством Доменико Тедеско в чемпионате России. Немца назначили в октябре.

Спартаковцы набрали восемь очков – больше половины (53 процента) из возможных 15-и. Побежденными оказались «Локомотив» (3:0) и «Крылья Советов» (2:0).