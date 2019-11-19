Кавани – о перепалке с Месси: «Да, конфликт был. Таковы матчи Класико»

Между нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани и форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси произошел конфликт во время товарищеского матча. Форвард «ПСЖ» после игры подтвердил, что конфликт был.

«Да, таков футбол. Такие уж матчи Класико [между Уругваем и Аргентиной]. Это футбол», – сказал уругваец.