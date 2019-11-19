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  • Кавани – о перепалке с Месси: «Да, конфликт был. Таковы матчи Класико»

Кавани – о перепалке с Месси: «Да, конфликт был. Таковы матчи Класико»

19 ноября 2019, 16:15
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Между нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани и форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси произошел конфликт во время товарищеского матча. Форвард «ПСЖ» после игры подтвердил, что конфликт был.

«Да, таков футбол. Такие уж матчи Класико [между Уругваем и Аргентиной]. Это футбол», – сказал уругваец.

  • После жесткого фола аргентинского хавбека Матиаса Весино уругвайский форвард спросил Месси: «Подраться хочешь?». Капитан аргентинцев ответил: «Когда захочешь». Перепалку между Кавани и Месси прекратил форвард Уругвая Луис Суарес.
  • Матч Аргентина – Уругвай завершился со счетом 2:2.
  • Месси и Кавани забили по голу.

Источник: Goal
Товарищеские матчи Аргентина Уругвай Месси Лионель Кавани Эдинсон Весино Матиас
Комментарии (5)
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Frankfurt Am Main
1574171994
Кавани ни как не забудет матч Барселона-Псж 6-1.
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