Кавани – о перепалке с Месси: «Да, конфликт был. Таковы матчи Класико»

Между нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани и форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси произошел конфликт во время товарищеского матча. Форвард «ПСЖ» после игры подтвердил, что конфликт был.
«Да, таков футбол. Такие уж матчи Класико [между Уругваем и Аргентиной]. Это футбол», – сказал уругваец.
- После жесткого фола аргентинского хавбека Матиаса Весино уругвайский форвард спросил Месси: «Подраться хочешь?». Капитан аргентинцев ответил: «Когда захочешь». Перепалку между Кавани и Месси прекратил форвард Уругвая Луис Суарес.
- Матч Аргентина – Уругвай завершился со счетом 2:2.
- Месси и Кавани забили по голу.
Источник: Goal