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    Кавани – о перепалке с Месси: «Да, конфликт был. Таковы матчи Класико»

    Между нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани и форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси произошел конфликт во время товарищеского матча. Форвард «ПСЖ» после игры подтвердил, что конфликт был.

    «Да, таков футбол. Такие уж матчи Класико [между Уругваем и Аргентиной]. Это футбол», – сказал уругваец.

    • После жесткого фола аргентинского хавбека Матиаса Весино уругвайский форвард спросил Месси: «Подраться хочешь?». Капитан аргентинцев ответил: «Когда захочешь». Перепалку между Кавани и Месси прекратил форвард Уругвая Луис Суарес.
    • Матч Аргентина – Уругвай завершился со счетом 2:2.
    • Месси и Кавани забили по голу.

    Источник: Goal

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